膽管炎｜50歲男畏寒發燒當感冒 求醫揭患膽管炎險喪命 醫生揭4症狀最高風險

一名有膽結石病史的50歲男性阿國，日前突感右上腹悶痛，隨後出現畏寒、發燒、食慾不振及噁心想吐等症狀，原以為只是感冒導致腸胃不適，自行服用退燒藥觀察，不料隔日症狀急遽惡化，眼睛與臉色明顯發黃，尿液呈現茶色，家人警覺異常，立即將他送往臺中榮總嘉義分院急診。檢查發現白血球、膽紅素與肝臟酵素明顯上升，腹部電腦斷層顯示總膽管被結石阻塞，確診為急性膽管炎。

針對阿國的狀況，醫療團隊立即安排「經內視鏡逆行性膽胰管攝影術(ERCP)」，即時解除感染源，成功取出阻塞結石，使病情迅速穩定，避免進一步惡化成敗血症或休克。

臺中榮總嘉義分院肝膽腸胃科呂家嘉醫生指出，急性膽管炎屬於內科急症，一旦膽囊結石掉落並阻塞總膽管，膽汁無法排出，細菌迅速滋生，感染可能在短時間內惡化。常見症狀包括右上腹或上腹疼痛、發燒、黃疸、茶色尿、灰白便、噁心與嘔吐等，治療時間差往往攸關生死，若延誤就醫，恐在短時間內演變為敗血症或休克。

呂家嘉醫生表示，經內視鏡逆行性膽胰管攝影術是目前處理急性膽管炎與總膽管結石最關鍵的治療方式之一，不只是取石，更是立即解除感染源的急救處置。手術透過內視鏡由口腔進入消化道，不需開腹即可將膽管開口擴大並取出結石，屬於微創治療，傷口小、恢復快，能在最短時間內改善感染與症狀。

高齡慢性病患者更適合 傷口小、恢復快

特別適合出現黃疸、發燒、膽道阻塞或感染徵象的患者，尤其對於高齡者、合併心臟病、糖尿病等慢性疾病，或不適合接受傳統開腹手術的族群而言，是風險相對較低、效益高的重要治療選擇。

術後仍有風險 胰臟炎最常見併發症

呂家嘉醫生進一步說明，ERCP 雖屬侵入性處置，術後最常見的併發症為胰臟炎，發生率約為3.5至9.7%，其他如膽管炎、出血或穿孔等併發症，發生率5%-10%，致死率約0.3%-1%(多為複雜式高風險病患)。醫生會在術前依病患年齡、身體狀況、感染嚴重程度與共病情形進行完整評估，並與病患及家屬充分討論治療策略與風險控管方式，選擇最適合的微創處置。術後也由專業醫療團隊密切監測，使多數患者能安全完成治療、順利恢復。