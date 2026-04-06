肺結核｜咳多過2星期別當感冒 恐是肺結核 一生有10%機會發病 醫生揭4大症狀需求醫

當出現長期咳嗽、胸悶與不明原因疲倦，要小心可能不只是小感冒！臺北市立聯合醫院昆明防治中心結核防治組組長、護理師黃慧蘭指出，結核病是一種可預防且可治癒的空氣傳染病，透過及早篩檢與完整治療，不但能保護個人健康，也能有效降低社區傳播風險。她強調，民眾一旦出現持續咳嗽、咳血、發燒或夜間盜汗等症狀，應儘速就醫檢查。

黃慧蘭組長指出，除了確診者的治療外，「潛伏結核感染」的預防性治療更是防治策略的核心；目前政府已針對結核病患者的密切接觸者、免疫力較弱者等高風險族群，提供公費篩檢與治療服務。她強調，潛伏結核感染者雖然體內帶有結核菌，但目前並無症狀且不具傳染力，但若不採取干預措施，一生中約有5%至10%的機會發病。只要及早接受治療，就可大幅降低未來發病及傳播的可能性。

黃慧蘭組長提到，結核病主要透過空氣傳播，常見症狀包含咳嗽、咳血、發燒及夜間盜汗，若未及時發現與治療，可能在家庭或社區中擴散。不過，只要依照醫囑規律服藥並完成療程，多數患者都能順利康復。

確診家庭成員配合接觸者檢查 阻斷潛伏結核發病風險

以臨床案例來看，黃慧蘭組長表示，像有一名張姓女子，因咳嗽有痰長達3個月就醫，確診為肺結核，後來在公衛護理師指導下，進行6個月的規律服藥治療；隨後張女的家人配合接觸者檢查，發現兒子也感染了結核菌，是屬於「潛伏結核感染」，經醫師評估後接受短程治療，大幅降低日後發病風險，最後全家都順利康復，恢復正常生活。

政府供公費篩檢與治療資源 減負擔提升治療完成率

黃慧蘭組長強調，目前政府已提供結核病與潛伏感染的公費篩檢與治療資源，特別針對密切接觸者與高風險族群，能在醫師評估後獲得相關協助。透過政策支持與民眾配合，有效提升治療完成率並減輕疾病負擔。