洗腎｜洗腎可以解決腦霧 醫腦退化？醫生揭3招防認知功能惡化

洗腎可以改善腦部功能嗎？有醫生指出，許多傳言指出，由於腎臟功能惡化會引起腦霧及認知能力下降，所以進行透析治療後就可以有助解決這些腦部問題。醫生指出，有3大方法有助防止認知功能惡化。

洗腎｜洗腎可以解決腦霧 腦退化？ 腎臟科專科醫生林軒任在其facebook專頁上分享指，當腎臟功能惡化，體內無法有效排出代謝廢物時，許多人會出現所謂的「腦霧」，如記憶力下降、反應變慢，甚至認知功能明顯惡化。因此，有病人與家屬就會疑惑，若必須接受洗腎治療，腦袋會不會因此變回原來的狀態？林醫生強調，洗腎能改善一部分的急性症狀，但卻不能完全逆轉長期的認知退化，而且洗腎的過程也是對大腦的挑戰。

洗腎｜洗腎可清腦霧原因 林醫生解釋指，在急性尿毒症導致的腦部症狀(醫學上稱為尿毒症腦病變)中，病人可能出現異常嗜睡、語無倫次、意識混亂，甚至不自主顫抖。這類症狀多半是因為血液中尿毒素濃度急劇上升，進而衝擊到大腦的正常運作。此時，透析(洗腎)就可以透過迅速清除血液中的溶質和多餘水分、並校正電解質與酸鹼值，能在短期內明顯改善患者的意識狀態和精神表現。臨床上，許多剛開始洗腎或每次透析後的病人，都會感受到「腦袋突然清醒了」、「腦霧似乎變淡了」的改善，這種即時效益是確實且必要的。亦有研究指出，透析後患者在記憶力、注意力和執行任務的能力上均有輕微升跡象。

洗腎｜洗腎影響認知2大原因 不過，有些人在開始洗腎後，認知仍然持續不佳或甚至惡化。研究顯示，在長期接受透析治療的病人中，仍有相當比例(約30%到70%)會持續受到不同程度的認知障礙影響。造成此一現象的原因可以從兩個面向來理解： 1. 部分毒素洗不乾淨 目前常用的血液透析對小分子水溶性毒素清除效果良好，但對於體內「中大分子毒素」或與蛋白質緊密結合的毒素(例如 indoxyl sulfate 等蛋白結合毒素)則效果有限。這些殘留的毒素會在體內長期累積，導致慢性發炎與對神經的慢性損害，進而影響認知功能。

來的頑固毒素，就會繼續在體內作怪，日積月累地對大腦神經造成慢性的發炎與傷害。 2. 洗腎過程本身帶來的負擔(以血液透析為例) 血液透析常常需要在短時間內去除大量體內水分，這會造成血壓劇烈波動(透析中低血壓)，導致大腦在透析期間出現暫時性或反覆性的血流不足與缺氧。大腦對血流與氧氣非常敏感，反覆的缺血性傷害會損及腦內微血管與白質，長期下來可能加速執行功能與其他認知面的衰退。

有研究甚至觀察到，部分患者在開始血液透析後出現「階梯式」衰退，衰退速度有時比未洗腎的慢性腎病患者更快。

洗腎｜其他治療選擇的影響 了解血液透析可能帶來的血流動力學挑戰後，也應留意其他治療選擇對認知功能的影響： 腹膜透析(PD)：腹膜透析利用體內的腹膜作為持續緩和的過濾系統，為一天24小時較穩定的排毒方式。相較於血液透析的短時、大量移液，腹膜透析對血壓與腦部血流的干擾較小，因此理論上與部分研究顯示，腹膜透析對認知功能的保護可能優於傳統血液透析。 腎臟移植：從根本上恢復腎臟功能的腎臟移植，是目前能最有效逆轉尿毒症神經毒性的方法。移植後的腎功能可大幅改善體內代謝環境，長期臨床資料顯示，腎臟移植常能帶來更明顯且持久的認知功能改善。

洗腎｜如何在洗腎後盡量保護認知功能？ 雖然洗腎有其限制與潛在風險，但臨床上有多項策略可用來減少對大腦的不利影響，並維持或延緩認知衰退： 1. 調整透析模式以減少血壓波動 醫師可根據個別病人的情況調整透析參數，例如採用低溫透析液以幫助血管維持適度收縮、穩定血壓，降低透析期間血壓突然下降的風險。 2. 在透析期間保持適度活動與認知刺激 在洗腎過程中進行輕度運動(如床上踏車)或簡單的認知訓練(玩數獨、閱讀等)，已被證實可以增加腦部血流並有助於維持執行功能與處理速度。身體與大腦的適度活動，對長期認知健康有幫助。

3. 嚴格控制合併慢性疾病與心理狀態 高血壓、糖尿病、抑鬱等共病狀態都是加速認知退化的危險因子。透過良好的血壓與血糖控制、適時處理憂鬱或睡眠問題，可以同時為腎臟與大腦提供保護。 林醫生提醒，洗腎在急性尿毒症相關的腦部失常中扮演著不可或缺的急救角色，能在短期內改善腦霧與意識障礙。可惜的是，對於長期慢性累積造成的認知退化，洗腎並非萬能。血液透析本身的血流動力學影響與無法完全清除的頑固毒素，都可能導致或加劇認知功能的持續衰退。與此同時，腹膜透析與腎臟移植在理論與實證上提供了不同程度的替代或更佳預後。