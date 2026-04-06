抗衰老｜30歲開始有「老人病」？恐心臟病骨質疏鬆纏身 醫生揭4種生活方式易變老

未老先有「老人病」？有醫生指出，年輕人開始慢慢會染上「老人病」， 以往可能60歲才會有的病如心臟病、骨質疏鬆等，現在30–40歲就會出現，或是在這種年紀已經埋下未來生病的風險。醫生指出，有4種常見的生活方式最容易在年輕時染上各種疾病。

抗老化｜30歲開始有「老人病」？恐心臟病骨質疏鬆纏身 重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，所謂「老人病」，不是年齡問題，而是長期風險暴露的結果。當風險提早累積，疾病自然提前出現。許多過去 60 歲才會發生的病，現在 30–40 歲就出現： 1. 心肌梗塞 / 冠心病： 少於45至50歲住院比例上升，年輕女性增加

成因：女性、肥胖、吸菸/電子煙、熬夜、代謝症候群 2. 第二型糖尿病： 青少年比例上升，年輕發病者 β 細胞衰退更快，併發症提早 10–15 年。

成因：代謝系統失衡 3. 脂肪肝(MASLD)： 成為年輕人最常見慢性肝病，與胰島素阻抗有關。

影響：嚴重可致纖維化、肝硬化、肝癌。 3. 失智風險 從 30–40 歲開始累積，40% 失智與可調整因子有關。

成因：高血壓、肥胖、睡眠不足等會慢慢損傷腦血管與神經。 4. 骨質疏鬆與肌少症： 30 歲後若不訓練，肌肉量逐年下降。

成因：久坐與低蛋白會加速虛弱。 5. 年輕型大腸癌： <50 歲發生率上升，

成因：可能與加工肉、腸道菌失衡、慢性發炎與肥胖有關。

抗老化｜醫生揭4種生活方式易變老 黃醫生指出，共通的危險因子只有五個：慢性發炎、代謝失衡、久坐、睡眠不足、長期壓力。這些不是老化，而是生活型態造成的「加速老化」。臨床上，現在的 40 歲，血管年齡可能已是 60。以下四種常見模式會讓「老人病」提前出現在身體上： 慢性發炎型(高糖飲食、加工食品、睡眠不足(少於6 小時)、長期壓力)

代謝失衡型(腹部肥胖、胰島素阻抗、久坐)

神經耗竭型(長期熬夜、高壓工作、情緒壓抑)

肌肉流失型(無阻力訓練、蛋白質不足)

抗老化｜5招抗老秘訣防「老人病」 黃醫生指出，如果想避免過早出現這種「老人病」，建議透過以下5招抗老秘訣： 規律運動：每周 ≥150 分鐘中等強度 + 2–3 次阻力訓練，以提升血管彈性與胰島素敏感度。 睡滿7小時：若睡眠時間長期少於6小時，會導致壓力荷爾蒙(皮質醇)升高、血壓波動和增加發炎風險。睡眠是神經與血管的夜間維修 。 控制 LDL：一般人 <130 mg/dL；高風險 <100；已有病史 <70 ，這是決定血管壽命。 控制腰圍：亞洲男性 >90 cm、女性 >80 cm 為高風險，控制腹部肥胖是胰島素阻抗起點。 戒煙(含電子煙)：無安全劑量，戒煙 1 年內心血管風險顯著下降 黃醫生表示，抗老不是吃補品，是減少傷害。老人病不是突然來的，是這 5 件事長期缺席的結果。