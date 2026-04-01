ALK肺癌新藥防腦轉移 藥貴團體促納安全網

肺癌是本港癌症的頭號殺手，由基因所致的非小細胞癌中，間變性淋巴瘤激酶(ALK)是亞洲地區第二常見的基因變異，不但會加快腫瘤生長，也有腦轉移風險。目前藥物名冊內針對ALK晚期患者的標靶藥物仍有很高風險出現抗藥性及腦轉移，團體籲盡快將可保護中樞神經的第三代標靶藥物納入一線治療的藥物資助，令患者及早獲良好治療。 逾半患者現腦轉移 ALK是僅次於EGFR的基因變異，約佔非小細胞癌中的3%至5%，主要因基因、環境污染或家族史等原因引起，加上肺癌患者大多屆晚期才確診，令治療選擇相對較少。ALK患者普遍較年輕，且大多為從不吸煙或僅吸少量煙的人士。

標靶治療出現後，肺癌治療走向慢性病化，惟逾半ALK患者會出現腦轉移，患者會出現頭痛、噁心甚至癲癇，嚴重影響生活質素。若接受傳統第一代標靶藥物治療，累積腦轉移風險甚至高達58%至70%，加上人體存在血腦屏障，令很多抗癌藥物無法順利進入腦部發揮作用，第三代標靶藥物在設計上已顯著改善中樞神經系統的滲透力，能更有效穿透血腦屏障以控制腦部腫瘤，可降低腦轉移風險，同時將患者的無惡化存活期延至60個月以上，也改善了過去藥物出現的抗藥性問題。

過去有研究顯示，如患者於一線治療中使用第三代標靶藥物，高達96%的基綫無腦轉移患者在5年間未出現腦部惡化。

藥費高昂患者難負擔 在一線治療中使用第三代藥物雖然是最理想的做法，惟現時患者必須先用一、二代藥物，至藥物失效才符合第三代藥物的資助資格。香港肺癌基金會醫生榮譽顧問，臨床腫瘤科專科醫生劉健生坦言，有很多患者因無法負擔第三代藥物而將就使用獲資助的一、二代藥物，有患者更因此放棄治療或尋死，他認為，這樣可能會錯失患者的治療時機，增加患者及其照顧者的身心壓力，更會增加長遠的醫療負擔。 錯失最佳治療時機 已退休、現年60歲的王女士為ALK肺癌患者，2021年確診初期在資助下使用第二代藥物，惟2年後出現抗藥性被迫中斷標靶治療，改為接受化療。其後於2024年出現腦轉移轉用第三代標靶藥物，但未符政府資助資格，無奈之下改到內地購買藥物，雖然價格較低，但礙於當地行實名制，一旦行動能力惡化，則可能被迫中斷治療。

王女士感嘆，現行資助制度過於僵化，導致她及其他患者錯失了最佳治療時機，促請政府盡快將第三代標靶藥物納入藥物名冊，惠及一眾患者。 同路人同盟主席陳偉傑指，現行資助機制存在自資藥物空窗期的問題，「目前的安全網資助門檻過高，一線資助顯著不足，有經濟能力的患者可自費買藥，而許多基層患者若未出現「上腦」或未達特定臨床指引而被拒諸門外，便無法獲得資助使用第三代標靶藥物。」陳續指，醫治過程對病人而言是極大的精神折磨，不但花光積蓄，每次轉藥也擔心藥效及病情，冀醫管局公平分配醫療資助，降低資助門檻，盡快將第三代標靶藥物納入安全網的一線資助範圍。