斷食｜231斷食法一日只食一餐 或可降三高風險 詳解好處及副作用

近年興起斷食法，其中以168斷食法最為受歡迎，不過除了168斷食法外，其實也有其他斷食法，今次就為大家介紹較極端的231斷食法(OMAD)，即指一天只食一餐，到底這種斷食法有甚麼好處及副作用？效果又如何？

斷食｜ 231 斷食法是甚麼？ 231斷食法是在一天內23個小時保持禁食狀態，只可飲沒熱量的水、咖啡或茶，另預留一小時食一餐，是一種間歇性斷食。 231斷食法流行的原因，是因為此斷食法可在減肥期間食任何想吃的東西，不過如果想減肥，仍建議在恢復進食後優先選擇原型食物，如蔬菜、水果、五穀雜糧及未加工的肉類等。

斷食｜ 231 斷食法的好處 斷食可令脂肪快速減少，達到降血糖及減重的效果，好處也包括： 減少身體發炎

調節血糖

降低三高及其他慢性病的風險(痛風症、高尿酸血症等) 斷食｜一日食一餐會唔會有副作用？ 雖然231斷食法為身體帶來許好好處，亦可達到減重效果。惟研究曾指出，每日只食一餐，比起每天吃三餐，其空腹血糖會更高，促進生長激素釋放肽，讓人更容易感到極度飢餓；進行231斷食法也會增加低血糖的風險，尤其是二型糖尿病的患者。 另也有研究指明，231斷食法會導致人的體脂變低，惟皮質醇也會減少分泌，影響身體調節心跳、血糖及荷爾蒙分泌，導致血壓、總膽固醇皆會升高。

總結來說，231斷食法仍是一種非常高風險的斷食法，雖然可達到減重之效，也帶來不少嚴重的副作用，建議在實行前先諮詢醫生或專業人士的意見。