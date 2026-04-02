趁熱食誘食道癌 打邊爐飲熱茶都過界

華人的飲食習慣圍繞著「趁熱食、趁熱飲」，惟這種飲食習慣可能暗藏危機。內科腫瘤科醫生吳劍邦表示，食得太熱或會導致食道的細胞灼傷受損，長遠會令細胞病變或惡化，形成癌症，提醒大家打邊爐或飲湯時應「攤一攤凍」，確保食物維持在攝氏60度以下才進食，以免增加患食道癌的風險。 過熱會灼傷食道 華人好熱，認為熱騰騰的食物才是健康及有益，然而過熱的飲品、湯及食物都導致食道灼傷。細胞本身有自我修復機制，偶爾食一次過熱的食物無大問題，但如情況持續，細胞無法再修復就可能會出現變異，引起食道癌。食道受傷是累積的，因此食熱食的年數愈長(即年齡愈大)，患上食道癌的風險也更高。

人人對熱的定義不同，過去有國際研究就將攝氏60度界定為過熱，惟港人愛打邊爐、飲滾茶其實都已超過界線。 亞洲更常見 除好熱的飲食習慣，患胃酸倒流、有家族史也是高危因素，常見發病年齡是60歲，而男性患食道癌的機會較女性高。本港每年約有400宗食道癌新症，不算是常見癌症，惟與歐美等西方國家比較，食道癌在亞洲地區發病率明顯為高，相信與亞洲人的飲食習慣有關。

早期不明顯 由於食道癌早期未有明顯症狀，期數愈後症狀也愈明顯，包括吞嚥困難、食物「唔落格」、噁心、胸口痛、快速消瘦等。如癌細胞轉移至淋巴結、肺等器官，則可能出現頸部腫塊、慢性咳嗽、呼吸困難等症狀。確診食道癌的方法主要是照胃鏡，吳劍邦提醒，如有懷疑或出現疑似症狀，都應盡早求醫，並安排胃鏡檢查。 治療按期數定 不同期數的食道癌有不同的治療方案，早期一般會採用內視鏡黏膜下剝離術(Endoscopic Submucosal Dissection，ESD)，在毋須開胸的情況下將腫瘤削走；如屬中期，則會進行食道切除術，或先以化療及免疫治療縮小腫瘤，再切除腫瘤；晚期患者由於未必適合做手術，則會同步進行放化療；如屬已擴散之晚期病人，除了化療及免疫治療，部分可使用標靶藥物減輕病情。

精準治療或個人化治療來說，因標靶藥物針對癌細胞上的受體；免疫治療是利用身體抵抗力對抗癌細胞，相對化療或電療的副作用會更少，配合放化療時，患者不用再增加強度或劑量也可達到同樣療效，減輕患者的生理及心理負擔。 吳劍邦提醒，港人首先要改變飲食習慣，只要不要在食物太熱時進食，就可減低食道癌的風險，其次也要減少食煙飲酒及少食醃製食物；最後就是當出現胃酸倒流問題時應及早正視，才可將食道癌的風險降至最低。