減重路上的替代方案 食得入口的「殺脂小藍筆」提升控食因子

香港人日夜忙碌，生活節極奏快，為節省時間幾乎需要餐餐外食，不少人甚至連抽出空檔運動都是不可能的任務，而飲食不規律、少運動及壓力過大，種種不良生活習慣就會讓體重直線上升、內臟脂積聚，當血管充斥垃圾時甚至會出現代謝健康問題。而被稱為「瘦瘦筆」與「殺脂小藍筆」的GLP-1受體促效劑類針劑近年成為網絡及減月巴人士熱話，一針下去就能輕鬆減重成功？

醫學減重針（ GLP ‑ 1 ）是什麼？ 切記須在醫生嚴格評估下才可使用！ 引起熱話的醫學減重針屬GLP‑1受體促效劑，其實是嚴重過重及關注血糖過高人士的藥物，必須在醫生嚴格評估下才可使用！透過延緩胃排空、增加飽腹感，並將飽足訊號傳至大腦，有效幫助控制食慾、減少熱量攝取，需每週注射一次，每月費用大約在$4,000至$7,000。

註冊中醫師胡玘君

激發人體自身潛能 有異曲同工之妙的三七保健品 註冊中醫師胡玘君建議想控制食慾需使用天然安全的方法。市面上有一款暢銷的三七保健品，是全港首隻，也是唯一一隻，經過香港的大學，臨床測試數據證實能有效提升人體內控食因子，可以做到天然控食效果。使用天然藥材亦近貼近中醫講求的「調養本源」，且重視激發人體自身潛能。

三七藥材

經典藥材三七 中醫臨床使用過百年 三七這個看似是數字的藥材原來有如此奇效，其實三七自古被視為中醫活血化瘀、止血消腫的重要藥材，中醫臨床使用超過四百年。其性味甘微苦、偏溫而不燥，適合大部分體質。近代研究更發現，三七富含多種有效成份，有助心血管健康、促進微循環及維持正常脂質代謝。

市場唯一香港雙大學臨床支持 樂道三七功效顯著 而市面上三七產品多不勝數，樂道三七是市面上首隻獲大學臨床實證的保健品，提升人體內源性「控食因子」51%1，從而在日常生活中支持飲食管理，過程相對溫和、無太大負擔。另有香港雙大學臨床研究指出，有效減內臟脂91%2及61%掃走血管垃圾3。 樂道三七不只著眼於「食量控制」，同時由內而外針對較易被忽略的內臟脂及血管健康，體現中醫「標本兼顧」的調養理念，讓健康管理更全面。 樂道三七更是最新榮獲，Euromonitor歐睿調查，全港銷量第一的三七保健品#、在香港暢銷超過 16 年的品牌，一直深受用家信賴。產品嚴選來自雲南文山的地道三七，總皂苷含量表現出眾，性質不寒不燥，適合長期、日常配合生活節奏服用，使用上更安心。

只要是關注飲食控制、內臟脂，或希望日常維護心血管健康，樂道三七都可作為有需要人士的一個天然的輔助選擇。健康從來不是一蹴而就，而是需要時間與恆心的累積。如果正為體重管理或身體狀態而煩惱，不妨由今天開始，了解三七帶來的溫和調養力量吧。 樂道三七萬寧出位價 只限一日！低至 $170.6 萬寧出位價只限 4月11日 (星期六) 買1盒即享優惠價$199（原價$299） 買3盒即送$30萬寧現金券 買6盒即送$100 萬寧現金券 買12盒即送樂道三七金裝植物膠囊(60粒)2盒及$200萬寧現金券($100x2)

#歐睿國際按2025年香港零售渠道銷售金額與銷售量（件）計算。三七產品定義為：成分包含三七，且於產品包裝上標註三七字樣的產品，包含保健品、 中成藥、外用藥等產品。於2026年1月完成研究。 優惠只適用於2026年4月11日。每位顧客最多可購買24件出位價產品。不能與其他優惠同時使用。數量有限，售完即止。最終價格由零售商決定。如有任何爭議，萬寧保留最終決定權。 此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。