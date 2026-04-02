以為30歲仍然年輕？原來身體衰老有跡可尋！NMN並非每隻都啱食 小心食完無效！

為何明明沒有做特別辛苦的事，卻總是覺得累？隨着年齡漸長，身體其實早已悄悄地「變老」。平日久坐工作，開始覺得肩頸膊又痠又痛；行幾級樓梯就氣喘，膝頭更不時有「喀喀」聲；夜晚明明早睡，第二朝仍然精神不足，甚至比以前更容易感到疲累。以上種種「變老」跡象證明，身體早已不再如從前年輕！ 3 大年齡層要注意 「變老」其實早有跡象！ 隨着年齡增長，身體有於不同階段逐步變老。踏入30歲後，長期捱夜及工作節奏急促，不少人開始出現精神疲倦、專注力下降的情況，即使休息過後，體力亦未必能迅速回復。到了50歲左右，體內代謝速度會變得緩慢，疲勞感更為明顯，部分人士亦開始出現關節不適或肌力下降。至於踏入70歲，除了行動力與耐力下降，外觀上亦可能出現皮膚彈性減少、氣色轉淡等老化跡象。

原來容易疲倦 是關「 NAD+ 水平下降」事？ 有研究指出，由30歲開始，人體內與能量代謝相關的重要物質NAD+，平均每20年會逐步下降。當NAD+水平減少，身體將營養轉化為能量，以及進行細胞修復的效率亦可能隨之放慢，從而影響精神及體力狀態，令人更容易感到疲倦。 選購 NMN 須留意製成方法與劑量 近年備受關注的NMN（煙酰胺單核苷酸），是人體內天然存在的物質之一，亦是合成NAD+的重要原料。不過，市面上NMN產品配方與製成方式各有不同，補充效果亦未必一致。

英國大學生物化學專家指出，部分產品以普通粉劑或腸溶膠囊製成，活性成分在消化過程中，或受胃酸、濕度及溫度影響，尚未被吸收已被分解，影響實際吸收率。另外，不少產品屬低劑量配方（低於300mg），未必足以應對隨年齡下降的NAD+需求。

一圖即睇市面NMN與醫之選NMN比較

科研級配方：【醫之選 NMN 40000+ 】 4 大皇牌升級 全面強化 NMN 補充效果 有別於一般NMN保健品，醫之選NMN 40000+採用微晶球技術，提供多層保護與定點釋放，將NMN包裹於微小晶球保護層確保NMN免受胃酸、潮濕及溫度分解，最快2分鐘吸收，直達細胞發揮逆齡抗老功效，絕不浪費。

．科研支援表現升級：科研實證，有助提升1200%體內活化因子與200%長壽因子*，支援細胞健康長壽活力。 ．NMN含量升級：全盒共含40,000毫克NMN，每粒為100%微晶球NMN，總含量較過往提升138%。 ．臨床及科研實證基礎：臨床資料顯示，有助改善身體活動功能與運動表現50%*，並支援腦部、心臟及多項器官健康。 ．每日1,000mg微晶球NMN黃金劑量：有研究顯示，每日補充1,000mg微晶球NMN，其效果較低劑量（低於300mg）高出2.5倍，有助將NAD+提升至有效濃度。 建議每日服用4粒，早、午各2粒補充。

NMN 補充宜持續 以建立穩定 NAD +水平 服用初期：改善睡眠質素、提升肌膚狀態、面色紅潤*** 服用中期：提升精神活力、增強免疫力、提升記憶力和協調性等等*** 服用後期：提升身體各項機能的功效，例如強化心臟、肝臟功能、修復受損腦功能等等*** ***效果因人而異，視乎不同身體狀況、年齡及生活習慣等因素有所不同。 藝人黃金劑量實測：身體好誠實，充唔夠電做咩都不在狀態！ 藝人歐瑞偉表示，因工作經常捱夜，過往記憶力及反應明顯下降。持續服用「醫之選NMN 40000+」約三個月後，他感到精神狀態改善、記憶力提升，工作表現更為穩定。其後的血管檢測顯示，血管機能及血液循環狀況有所提升；改善到身體5大衰老問題，他更驚喜表示，頭髮密度由1.22上升至2.19。感覺自己年輕20年，真正做到「3倍逆齡抗衰老」！

30+Sabrina 感受：由內到外變得年輕有活力！ 35歲美容從業者Sabrina分享，補充微晶球NMN後，血管彈性與血流速度改善，手腳冰冷情況緩和，皮膚光澤度與細緻度亦有所提升。她又補充，自從服用了NMN後，除了感覺到精神有好轉，就連多項身體檢測數據亦正逐步回復穩定。

60+ 張先生分享：而家行斜坡唔氣喘！ 60歲的張先生則表示，持續補充「醫之選NMN40000+」後，上下斜坡不再容易氣喘，面色與整體精神狀態較以往改善。頭皮檢測結果顯示，頭髮密度增加約45%，成個人看起來比服用前更年輕！

立即行動！前往萬寧、維特健靈專門店或官方網店，體驗逆齡力量！ （*Data on file；^指每粒含100%微晶球NMN；**40,000毫克為每盒156粒總NMN含量。） #優惠只限2026年4月10日。每發票計，不包括換購價產品。須買上述指定件數方享折扣優惠。每位顧客最多可購買24件出位價產品。數量有限，售完即止。最終價格由萬寧決定。如有任何爭議，萬寧及醫之選保留最終決定權。以上優惠不可同時享用。 ^^所有醫之選NMN40000+現有客人介紹新朋友於2026年4月10日親臨香港萬寧指定維特健靈推廣員店，新客購買醫之選NMN40000+ 156粒裝4盒或以上，共享價值$500禮品，禮品包括醫之選護胃護腸益生菌10粒、目清素(強效版)10粒、維新烏絲素 (超微粉配方)10粒及維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露 30mL，數量有限，售/送完即止，每位新客只限享用優惠一次，圖片只供參考。