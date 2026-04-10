膝頭哥準過天氣預報？ 天氣一潮濕 關節痛就跟住來到！「原來一直補少一樣野? 」

這些看似因天氣狀況而反覆出現的不適都會令大家十分困擾，到底為何濕氣偏偏要積聚在關節呢？

年紀大了，身體機能樣樣都在退化，反而預測天氣能力卻越來越準確？原來是每逢天氣潮濕、回南天來臨之際，膝頭、腰骨、肩膊 甚至手指關節便開始隱隱作痛，比天氣預測還要準確。不少人將此歸咎於「濕氣重」，以為飲杯祛濕茶或搽點藥油便能解決。然而只是治標不治本。本以為是普通關節痛，但服用葡萄糖胺或膠原蛋白都不見改善，痛感依然存在，於是無補？

中醫指出「不通則痛」 關節痛其實是「筋出事」

要理解關節隱隱作痛的真實成因，先要理清一個觀念：其實關節痛是「筋出事」！過往大眾焦點多放於軟骨磨損，認為直接補骨就能解決疼痛問題，卻忽略了包圍關節、負責其穩定性與活動的筋腱。而筋腱就如同一條橡筋，隨年紀增長亦會自然老化、失去彈性，變得僵硬。中醫理論則指出關節痛是源於「不通則痛」，筋腱老化會令關節經絡氣血運行不通順，導致經絡阻塞。當經絡塞咗，關節位置就會慢慢腫起。如果長期唔理，經絡會越積越實，關節動一動都會痹痛。而當回南天濕氣驟然變重及氣壓轉變，濕氣與寒氣就更容易積聚在關節位置，痠、脹、重及痹痛的感覺會特別嚴重。因此，關節處傳來的「冤冤痛」其實不單單是濕氣問題，而是筋腱早已老化，只是潮濕的天氣讓痛楚再加劇。



單補軟骨未能全面針對關節不適

筋腱老化, 活動和運動時會令關節和肌肉受更大壓力,正因為根源在於筋腱，單純補充軟骨的做法往往對關節痛功效甚微。有些關節產品集中於葡萄糖胺或軟骨素等成分，目的在於潤滑關節及修補軟骨，對於因筋腱老化及經絡阻塞而成的關節不適，功效甚微根本解決不了疼痛問題。這亦是大部分人長期服用關節補充品，依然感覺效果不明顯，天氣一轉便打回原形的成因。

護骨有步驟 先通後補 三管齊下才是治本之道

要徹底擺脫「人肉天氣預測」的困擾，需要的並非單一成分，而是一個「強筋補軟骨」的全面修復系統。第一步是強筋舒經絡，先針對筋腱老化，經絡不通問題先進行調理，令僵硬的筋腱強健，打通關節經絡，促進氣血循環暢順，趕走身體入面嘅風、寒、濕邪，有助經絡同關節位行氣活血，消腫止痛。

第二步就是全面補充，當舒經活絡後，再補充二型水解膠原蛋白、葡萄糖胺及軟骨素等必要的修復軟骨所需的成分。只有做到「強筋、止痛、補軟骨」三管齊下，才能從根本改善關節問題，不再受天氣左右。

活關素中西合璧 一次過強筋止痛補軟骨

所以關節會對天氣變化特別敏感，歸根究底，就是因為「筋腱」這個核心零件已經開始老化、變弱及失去彈性。每一次不適，都是筋腱竭力發出的求救信號，所以要護理關節筋腱，不要單單在回南天時候才開始，及早正視筋腱給予的信號，不要讓筋腱愈來愈脆弱，大大影響活動能力之前就做好護理！

維特健靈「活關素」特強特效膠囊，特有全方位強筋補軟骨配方, 嚴選科研中西活關成分，提供一套真正全面的關節護理方案，92%醫護學會用家認同，連續服用4星期，有效改善關節痛問題*。

專利中草本白牛膝：針對筋腱的核心成分，具有強筋、止痛、舒經活絡的作用，有助改善關節僵硬，從根源打通阻塞的通道。



二型水解膠原蛋白(HC II)：經水解科技, 比市面上一般UC-II更易吸收^, 有助軟骨修復，補充關節營養。

葡萄糖胺及軟骨素：有潤滑關節效果，減少摩擦，提升靈活度。

及多種珍貴成分: 薏苡仁有助除濕、健脾益胃; 靈芝有助補養氣血; 維他命D有助促進骨骼、肌肉.