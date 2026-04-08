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健康
出版：2026-Apr-08 13:30
更新：2026-Apr-08 13:30

檸檬橄欖油｜張員瑛都飲的Olle Shot檸檬橄欖油養生法 盲目跟風或致兩大健康問題

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檸檬橄欖油｜張員瑛都飲的Olle Shot檸檬橄欖油養生法 盲目跟風或致兩大健康問題

檸檬橄欖油｜張員瑛都飲的Olle Shot檸檬橄欖油養生法 盲目跟風或致兩大健康問題

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近期社交平台上興起一個叫「Olle Shot(檸檬橄欖油)」的養生法，聲稱可以幫助身體排毒及排便，也可達到美白及降低體內的炎症，養成水光肌。不過也有醫護人員擔心，如大家盲目跟風，忽略身體狀況，或可能造成兩大健康問題。

檸檬橄欖油｜Olle Shot是甚麼？

Olle Shot是一個源自歐美的晨間養生法，近日因韓星張員瑛在Vlog中分享了在早上空肚飲一杯檸檬橄欖油而在韓國甚至亞洲地區爆紅。Olle Shot的做法是早上起床梳洗後先空腹飲一口檸檬汁及橄欖油，比例約為一湯匙特級初榨橄欖油(15毫升)加半顆檸檬的檸檬汁(1015毫升)

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不少人也表示在建立Olle Shot晨間養生法後，皮膚變得更有光澤，而且減少生暗瘡及皺紋形成等。

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不過在台灣有藥劑師卻擔心，雖然Olle Shot看似天然，但仍藏著兩大健康隱憂。

檸檬橄欖油｜Olle Shot健康隱憂一：過分刺激胃部

都市生活節奏急速，不少人因飲食習慣不佳而出現胃部問題。檸檬橄欖油因含有檸檬汁，屬於極高酸度的食物，本來早晨胃部在空腹的狀態下，本身酸度已經極高，如再飲下高酸度的檸檬汁，可能會導致胃黏膜受到強烈刺激，若本身腸胃敏感、胃炎或有胃酸倒流問題之人士，可能會令症狀加劇甚至惡化。

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檸檬橄欖油｜Olle Shot健康隱憂二：造成膽囊問題

如身體在空肚的情況下吞下大量油脂，腸道會強迫膽囊收縮，以釋放出大量的膽汁去消化脂肪。如本身生膽石而不自知，就可能因過分收縮而造成急性膽囊炎或膽絞痛。

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