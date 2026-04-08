甩牙｜年紀大牙齒就會甩得快？長者患１類病增32%掉牙率 醫生教4招延緩牙齒流失

老去就會掉大牙是必然會發生的事嗎？有醫生指出，許多患者都會疑惑到底是否老去了就會自然掉幾顆牙，而其實長者患1類病才是會影響掉牙的關鍵，甚至比一般人增32%掉牙率。醫生指出，有４大方法有助預防或延緩牙齒流失，讓老去時有更好的生活質素。

甩牙｜年紀大牙齒就會甩得快？長者患１類病增32%掉牙率 高齡醫學內科醫生傅裕翔在其facebook專頁上分享指，年紀大掉幾顆牙的想法看似合理，但最新研究提醒我們，牙齒流失不應只是被歸咎為必然的老化現象。根據2025年發表在Scientific Reports的一項大型研究，分析3,000多位60歲以上長者的健康資料，發現慢性病與牙齒流失之間有明顯的關聯性：慢性病愈多，剩餘自然牙齒愈少的機率愈高。「剩下不到20顆自然牙」是研究的重要門檻，因為臨床上普遍認為保有至少20顆牙，較能維持正常咀嚼與均衡攝食。研究結果顯示，沒有慢性病的長者，牙齒比較容易保留下來；若有一種慢性病，牙齒減少的機率約增加32%；而當同時合併兩種以上慢性病時，風險又進一步上升到約1.4倍。因此，慢性病對身體的影響絕不僅僅影響心臟、腎臟和血糖，也會影響牙齒。

甩牙｜為甚麼慢性病會影響牙齒？ 許多慢性病會伴隨長期的全身性發炎，而牙周病本身就是一種局部發炎。當身體長期處在發炎狀態，牙齦和牙周支持組織更容易被破壞。其次，慢性病患者常需長期服藥，其中某些藥物會造成口乾，唾液減少會降低口腔的自我清潔能力，增加蛀牙與牙周病風險。 口腔退化與全身健康之間還存在一個可怕的惡性循環： 牙齒變少→咀嚼能力下降→飲食變得單一、攝取蛋白與蔬果減少→營養不良或微量營養素缺乏→慢性病控制惡化→進一步加速牙齒及口腔健康惡化。

對高齡者而言，這個循環會嚴重影響生活品質與自理能力，因此我們不能把牙齒流失當成理所當然的老化結果。

甩牙｜4招延緩牙齒流失 以下是臨床實務上可提供給長者與家屬的具體建議： 控制血糖

控制血壓

規律運動

每天刷牙 他提醒，牙齒不僅影響外觀或吃東西的方便性，它同時也是整體健康的一面鏡子。當你注意到長者牙齒愈來愈少、咀嚼變弱或進食習慣改變時，不要只把它當作「年紀大」的必然結果；這可能是慢性病控制、營養攝取或口腔照護出現問題的警號。