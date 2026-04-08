50歲女老師長期久站致膝頭「挖空」！「種軟骨」助重拾行動力

一位50歲補習班女老師，長期走動教課而發生膝蓋疼痛，多次接受傳統X光檢查均顯示「骨骼正常」，好長一段時間吃止痛藥才能正常授課。直到轉診至中港澄清醫院骨科進一步透過關節鏡檢查，發現髕骨與股骨之間的膝蓋軟骨已出現屬第四期的嚴重破損，宛如膝蓋被「挖空」，又不想置換人工關節。主治醫生王稚暉醫生表示，考慮女老師的年齡和工作，進行「種軟骨」的自體軟骨移植再生術，膝蓋軟骨竟神奇的長回來。提醒需蹲跪或久站行業的族群，若膝蓋反覆疼痛水腫，即便X光檢查正常，也應提高警覺。

膝蓋軟骨破損無法再生 人工關節也有 10 至 15 年使用年限 王稚暉醫生表示，膝蓋軟骨一旦破損便無法再生。過去很多患者只能選擇置換人工關節解決疼痛，然而，人工關節的使用年限約10到15年，對於50歲的患者而言，未來極可能要面臨二次翻修手術的風險。如今患者有新的選擇，尤其60歲前的患者是「自體軟骨移植再生術」的黃金期，他已做過的案例都是20多歲到50多歲的患者，因為此段年齡的人，其細胞再生能力較強，手術成功率最高，若無糖尿病、腎臟病或嚴重高血壓等慢性病，更有利於軟骨組織生長。

自體軟骨移植再生術適用 60 歲前病人 可長出健康軟骨組織 該例女老師決定先接受右膝蓋「自體軟骨移植再生術」，王稚暉醫生指出，這項手術，是先在患者自己未受破損部位取下健康膝蓋軟骨，一個單位約2公克，共取出3個單位，再以特殊器材和技術在已破損的患部鑽三個凹槽，每個凹槽約口0.8公分，將三個單位的健康軟骨一一的種進凹槽，術後一年影像證實，原先膝蓋軟骨破損處已長出健康的軟骨組織，證實了自體軟骨再生技術的成功。

長期蹲跪久站族群極易磨損軟骨 籲早期就醫治療勿拖延 王稚暉醫生提醒，長期需要蹲跪(如裝修工人、傳統街市攤販)或久站的族群，軟骨磨損速度是常人的數倍，若膝蓋反覆疼痛水腫，即便X光正常也應提高警覺。若膝蓋出現不明原因的腫脹或痠軟，切勿僅依賴止痛藥，應求診專科醫生透過核磁共振造影或關節鏡評估，以確定是否為早期膝蓋軟骨損傷，及早治療，以免影響生活作息。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】