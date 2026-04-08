頻尿｜「少飲水」怕出街要搵廁所？愈唔飲反而愈頻尿 醫生教2招防尿意來襲

不喝水就不會頻尿了嗎？有醫生指出，有些經常有頻尿困擾的患者會因為怕外出時需要不斷如廁，所以減少喝水。但其實這個情況可能會令頻尿狀況更加惡化。醫生指出，有2大方法有助重新訓練大腦，防止尿意來襲。

頻尿｜「少飲水」怕出街要搵廁所？愈唔飲反而愈頻尿 復健專科醫生林智佳在其Facebook專頁上分享指，許多受頻尿困擾的人，下意識會選擇「少喝水」，怕出門一直找廁所。然而，這樣的做法不僅無法解決問題，反而可能讓頻尿狀況更加惡化。從神經生理學的角度來看，其實是大腦內一場「誤報演習」。而這個錯誤路徑會因為一種名為 LTP(Long-term Potentiation，長期增強作用) 的機制被不斷強化、固化。

LTP 即是指神經元之間「愈常溝通，連結就愈強」。當膀胱頻繁對大腦發出警報，這條傳遞路徑就會被「拓寬」，導致大腦發出警報的閾值(Threshold)不斷下修，所以原本需要累積一定尿量才會有尿意，現在只要一點點刺激就想去廁所。

頻尿｜為甚麼減少水分攝取也會頻尿？ 林醫生指出，當您因為怕頻尿而刻意減少水分攝取(例如每日低於 1500ml)時，身體會發生以下連鎖反應： 高濃度尿液的化學刺激：水分不足時，尿液被濃縮，像「化學藥劑」一樣直接刺激膀胱黏膜。 錯誤的 LTP 強化：黏膜持續受刺激，膀胱不斷發訊號給大腦。大腦接收久了，神經突觸產生 LTP，從此只要累積少量尿液，就會發出「快去上廁所」的指令。 膀胱容量的「假性萎縮」：長期在裝不滿的情況下就排空，膀胱肌肉會逐漸失去彈性與適應能力，進一步加重頻尿。 便秘的壓迫：水喝得少也容易便秘，累積的宿便往前壓迫膀胱，使膀胱變得更敏感。

頻尿｜醫生教2招防尿意來襲 林醫生指出，若要打破這個錯誤的神經連結、治療頻尿，治療指引的第一線處方並非藥物，而是行為治療，其中最重要的工具就是 「排尿日記」(膀胱日記)。這是一場重新訓練大腦的記錄兼治療過程。記錄方式如下： 連續 2 到 3 天，詳細記下： 每一次的喝水量

每一次排尿的時間與尿量(可使用有刻度的量杯) 如何定義「少是多少」： 健康的單次尿量應是在 300至400ml 左右。

若發現自己每次尿量僅 100至150ml 就忍不住想上廁所，這就是大腦被 LTP 強化的典型證據。

目標設定透過排尿日記，確保喝夠足量的水，並且練習在尿意來襲時，利用骨盆底肌收縮或轉移注意力，逐漸延後排尿時間。最終目標是讓單次尿量回到 250ml 以上。 林醫生指出，可以用以下方法練習重塑神經： 適量飲水：將尿液稀釋到淡黃色，撤除濃縮尿液對膀胱的化學刺激。 打破 LTP：用排尿日記的數據告訴大腦：「這點尿量還不需要發警報。」藉此逐步削弱過度敏感的神經連結。