減糖｜唔甜但原來有糖？不知不覺攝取過量 恐致肥胖脂肪肝 營養師揭5類隱藏糖分食物

不吃太多糖減肥？但原來很多食物也暗藏糖分。有營養師指出，就算是吃下去不太甜的食物，也可能會含有糖分，這會令人在不知不覺間攝取過量，導致肥胖或脂肪肝的風險增加。營養師指出，有5類食物隱藏糖分，不容易被發現。

減糖｜各年齡糖攝取限制 4歲以下完全禁添加糖！ 營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享指，許多人以為只有甜點或含飲料裡才有糖，事實上，含糖食物常悄悄藏在正餐當中。一旦在不知情的情況下累積，很容易就會攝取超過身體能負擔的份量。另外，在不同年齡層上，「添加糖」的攝取量恢有不同建議：

成人：每餐添加糖低於10公克 大約是2粒方糖的量。手搖飲建議控制在兩分糖以下；若飲料中已經加了配料(如珍珠、椰果)，就不再額外加糖。不僅能減少血糖起伏，也能避免味覺愈喝愈甜。 4歲以下幼兒：完全禁止添加糖 這個階段正是味覺的建立期。太早接觸甜味，容易影響孩子未來的飲食偏好，也會增加蛀牙與肥胖的風險。 5至10歲兒童：強烈不建議添加糖 日常飲食應以原型食物為主，點心可選擇水果、無調味的乳製品。讓孩子從小習慣食物本身天然的味道，對長期健康最有幫助。

10至18歲：避免習慣性飲用含糖飲料 含糖甜點與能量飲料要特別留意，這個年紀正面臨課業與壓力，更需要避免用糖來提神或紓壓，以免養成難以戒除的依賴。

減糖｜5類隱藏糖分食物 營養師高敏敏指出，有些食物吃起來是鹹的或是正餐的樣貌，但配方中經常會加入糖來提味。以下列出常見的「藏糖陷阱」： 主食與調味料：滷肉飯、豉油、沙茶醬、番茄醬 湯品與羹類：羹湯、濃湯 加工肉品：滷味、肉乾、肉鬆、香腸、臘肉 烹調方式：糖醋、紅燒、蜜汁 其他：調味乳、餅乾、甜穀片、燕麥棒

但不是建議大家避開這些食物，而是要知悉這些食物也是含有糖份，並妥善安排食用的頻率。選擇成分單純、加工程度低的食物，就能為身體減少許多負擔。營養師提醒，當長期攝取過量糖份，有可能會引致肥胖、脂肪肝、代謝性疾病。