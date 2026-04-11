下雨天｜春雨綿綿使人頭痛懶惰易EMO 醫生揭3大原因 教4招適應春雨環境

下雨天時會發現自己變得懶散？有醫生指出，近日的春天細雨連綿不斷，其實會對身體帶來一連串影響，包括變得懶惰、出現頭痛或情緒低落等。醫生指出是3大原因所致，並教大家以4大方法適應春雨環境。

下雨天｜春雨綿綿使人頭痛懶惰易EMO

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，春天氣溫回暖且濕度攀升，加上連日陰雨，會導致人體默默承受著一種「隱形壓力」。在這段時間，門診經常出現疲倦、頭痛、情緒低落、過敏惡化等症狀，原來是春雨正在改變身體的免疫力與情緒。黃醫生強調，春雨讓人變累，不是錯覺。每當春雨綿綿，許多人會出現以下感受：

頭重腳輕

異常想睡

心情低落

下雨天｜醫生揭3大原因

這是真實的生理反應，主要有3個機制所致。