熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
健康
出版：2026-Apr-11 09:00
更新：2026-Apr-11 09:00

下雨天｜春雨綿綿使人頭痛懶惰易EMO 醫生揭3大原因 教4招適應春雨環境

分享：
Wayne 06

下雨天｜春雨綿綿使人頭痛懶惰易EMO 醫生揭3大原因 教4招適應春雨環境

adblk4

下雨天時會發現自己變得懶散？有醫生指出，近日的春天細雨連綿不斷，其實會對身體帶來一連串影響，包括變得懶惰、出現頭痛或情緒低落等。醫生指出是3大原因所致，並教大家以4大方法適應春雨環境。

下雨天｜春雨綿綿使人頭痛懶惰易EMO

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，春天氣溫回暖且濕度攀升，加上連日陰雨，會導致人體默默承受著一種「隱形壓力」。在這段時間，門診經常出現疲倦、頭痛、情緒低落、過敏惡化等症狀，原來是春雨正在改變身體的免疫力與情緒。黃醫生強調，春雨讓人變累，不是錯覺。每當春雨綿綿，許多人會出現以下感受：

  • 頭重腳輕

  • 異常想睡

  • 心情低落

下雨天｜醫生揭3大原因

這是真實的生理反應，主要有3個機制所致。

adblk5

1. 濕度上升 → 病原體變得更活躍

  • 潮濕環境是黴菌、塵蟎與病毒的溫床。對過敏體質者來說，呼吸道與皮膚的不適會明顯加劇。

2. 氣壓下降 → 自律神經失調

  • 陰雨天氣壓波動較大，會影響血管收縮與神經調節功能。不少人因此出現頭痛、關節痠痛，甚至情緒起伏變大。

3.日照減少 → 血清素濃度下降

  • 陽光不足會降低大腦中血清素的濃度，這是一種與愉悅感、精力相關的神經傳導物質。缺乏它，人就容易感到疲憊、憂鬱，這就是所謂的「春季情緒低潮」。

翻風落雨關節痛兩個解決方法（am730製圖） 翻風落雨關節痛兩個解決方法（am730製圖） 翻風落雨關節痛兩個解決方法（am730製圖）

下雨天｜教4招適應春雨環境

黃醫生指出，當這些機制出現後，可以採取以下行動，幫助身體適應春雨環境：

  1. 控制室內濕度：除濕機是必備工具，讓環境維持乾爽。

  2. 每天爭取10到20分鐘戶外光線。

  3. 維持規律運動：幫助穩定自律神經。

  4. 過敏體質提早防範：戴口罩、定期打掃環境。

黃醫生指，春雨很美，但別忽略它對身體的真實影響。健康不只是防病毒，更包括學習如何「適應春雨環境」。

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務