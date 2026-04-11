下雨天｜春雨綿綿使人頭痛懶惰易EMO 醫生揭3大原因 教4招適應春雨環境

下雨天時會發現自己變得懶散？有醫生指出，近日的春天細雨連綿不斷，其實會對身體帶來一連串影響，包括變得懶惰、出現頭痛或情緒低落等。醫生指出是3大原因所致，並教大家以4大方法適應春雨環境。
下雨天｜春雨綿綿使人頭痛懶惰易EMO
重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，春天氣溫回暖且濕度攀升，加上連日陰雨，會導致人體默默承受著一種「隱形壓力」。在這段時間，門診經常出現疲倦、頭痛、情緒低落、過敏惡化等症狀，原來是春雨正在改變身體的免疫力與情緒。黃醫生強調，春雨讓人變累，不是錯覺。每當春雨綿綿，許多人會出現以下感受：
頭重腳輕
異常想睡
心情低落
下雨天｜醫生揭3大原因
這是真實的生理反應，主要有3個機制所致。
1. 濕度上升 → 病原體變得更活躍
潮濕環境是黴菌、塵蟎與病毒的溫床。對過敏體質者來說，呼吸道與皮膚的不適會明顯加劇。
2. 氣壓下降 → 自律神經失調
陰雨天氣壓波動較大，會影響血管收縮與神經調節功能。不少人因此出現頭痛、關節痠痛，甚至情緒起伏變大。
3.日照減少 → 血清素濃度下降
陽光不足會降低大腦中血清素的濃度，這是一種與愉悅感、精力相關的神經傳導物質。缺乏它，人就容易感到疲憊、憂鬱，這就是所謂的「春季情緒低潮」。
下雨天｜教4招適應春雨環境
黃醫生指出，當這些機制出現後，可以採取以下行動，幫助身體適應春雨環境：
控制室內濕度：除濕機是必備工具，讓環境維持乾爽。
每天爭取10到20分鐘戶外光線。
維持規律運動：幫助穩定自律神經。
過敏體質提早防範：戴口罩、定期打掃環境。
黃醫生指，春雨很美，但別忽略它對身體的真實影響。健康不只是防病毒，更包括學習如何「適應春雨環境」。