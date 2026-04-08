每40秒就有人自殺，當中多數是男性。背後的原因可能是男性不願意尋求幫助，進而導致情緒的長期壓抑與崩潰。男性面對困擾時，往往選擇隱藏情緒，自我療癒，最終可能導致悲劇的發生。 臨床心理學家黃沛霖博士強調，「男性心理健康問題常被低估，許多男性不願意表達情感，這與社會文化的期望密切相關。男性在成長過程中經常被告知要堅強，不應該顯示脆弱，埋下了情感疏離的根源。」 車上「me time」 部分男性會在下班回家前，留在車內發呆或玩手機，儘管覺得家裡溫馨，但這段時間對他來說非常重要，需要獨處一會後才回家。黃沛霖指出，「這是許多男性的一種習慣。在車上的時候，車廂就成了他們的『氣泡』時間，可以與外界隔絕。」許多男性在面對情緒時會選擇獨處。有時候，這種獨處並不是出於逃避，而是為了獲得自己的空間，讓自己得以沉澱。

然而，有時另一半可能會擔心這樣的行為是否意味著感情出現問題。黃沛霖強調，「如果他平時的表現非常穩定，這可能只是他用來釋放壓力的方式，並不必然是關係出現了問題。」 解壓定逃避？ 此外，有男性選擇透過運動或其他活動來疏解壓力。黃沛霖解釋指，「運動的確是一種釋放壓力的好方法，但若長期只靠這方法調節情緒，可能會忽視情感上的真正需求。」如果這種行為變成強迫性過度運動，或導致他愈來愈社交退縮，就需要特別留意。他補充，逃避情感問題可能導致愈發嚴重的心理狀況，讓男性愈來愈孤立。

男人不准脆弱？ 「社會普遍認為，男性應該是家庭的支持者和強者，因此他們在面對情感困擾時，往往選擇獨自承擔。」黃沛霖表示，這種壓力讓男性變得更加孤獨，對情緒的壓抑最終會導致心理健康問題。去年7月曾有一宗悲劇發生，涉事男性留下遺書，稱自己被情緒病吞噬，感到無助和絕望，在酒店房間將妻兒三人割頸殺害後墮樓身亡。 「很多男性內心都期望能表達情感，但他們擔心這會被視為不適合的行為。他們往往對自己要求過高，因而不願意承認自己的脆弱。」黃沛霖強調，男性照顧自己的情緒並不是一個人的責任，而是依賴身邊的人和專業人士的共同努力。

如何支持？ 對於面對挑戰的男性，黃沛霖建議，一開始不需要強迫他們說出所有的不安，而是要給予他們一定的空間。他提到，「你可以輕聲告訴他，我知道你最近壓力很大，我會在這裡支持你，如果你想談論的話隨時告訴我。」這樣不強迫的方式能夠讓男性感受到安全，從而慢慢敞開心扉。 他同時建議家庭成員和朋友們要注意觀察男性的情感變化，尋找潛在的警號。「如果你發現他們常常情緒不穩定、變得孤僻或有自我封閉的傾向，這可能是向心理專家求助的時候了。」黃沛霖強調，及時的干預能夠避免更多悲劇的發生。