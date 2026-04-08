維他命 D 不足丨拆解維他命D不足 5 大隱藏症狀！一文看清維他命D食物與攝取量

在香港這個節奏急促的都市，許多人每天早出晚歸，長時間待在冷氣辦公室內，週末外出也做足防曬措施。這種看似「保護皮膚」的生活習慣，卻可能令你陷入維他命 D 不足的危機。

維他命 D（Vitamin D）又被稱為「陽光維他命」，是維持人體健康不可或缺的重要元素。缺乏它不僅會影響骨骼健康，更會牽連免疫系統及情緒。到底維他命 D 有幾重要？我們又該如何透過日常飲食攝取？本文將為你逐一拆解。

甚麼是維他命 D？為何它如此重要？

維他命 D 是一種脂溶性維他命，它在人體內扮演著類似荷爾蒙的角色。它最為人熟知的功效，就是作為「鎖匙」打開大腸的通道，幫助身體吸收鈣質與磷質。如果沒有足夠的維他命 D，即使你吃再多的高鈣食物，身體也無法有效吸收，最終可能導致骨質疏鬆。