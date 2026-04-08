維他命 D 不足丨拆解維他命D不足 5 大隱藏症狀！一文看清維他命D食物與攝取量

在香港這個節奏急促的都市，許多人每天早出晚歸，長時間待在冷氣辦公室內，週末外出也做足防曬措施。這種看似「保護皮膚」的生活習慣，卻可能令你陷入維他命 D 不足的危機。
維他命 D（Vitamin D）又被稱為「陽光維他命」，是維持人體健康不可或缺的重要元素。缺乏它不僅會影響骨骼健康，更會牽連免疫系統及情緒。到底維他命 D 有幾重要？我們又該如何透過日常飲食攝取？本文將為你逐一拆解。
甚麼是維他命 D？為何它如此重要？
維他命 D 是一種脂溶性維他命，它在人體內扮演著類似荷爾蒙的角色。它最為人熟知的功效，就是作為「鎖匙」打開大腸的通道，幫助身體吸收鈣質與磷質。如果沒有足夠的維他命 D，即使你吃再多的高鈣食物，身體也無法有效吸收，最終可能導致骨質疏鬆。
除了維持骨骼與牙齒健康外，近年越來越多醫學研究指出，維他命 D 在調節免疫系統、對抗發炎，甚至是維持神經系統正常運作上，都發揮著關鍵作用。
維他命 D 不足的 5 大隱藏症狀
很多人以為維他命 D 缺乏只會影響骨骼，但其實身體早就發出了其他警號。如果你經常出現以下情況，便要多加留意：
經常感到疲倦：即使睡眠時間充足，日間依然感到異常疲憊、精神不振。
情緒低落或抑鬱：維他命 D 參與血清素的製造，缺乏時容易引發情緒波動，甚至增加患上季節性情緒失調（SAD）的風險。
經常生病或感染：免疫力下降，比平常更容易感冒或受到細菌感染。
肌肉痠痛與無力：維他命 D 對於維持肌肉功能十分重要，不足時容易出現不明原因的肌肉疼痛。
骨骼及背部疼痛：由於鈣質吸收不良，成年人可能會感到下背痛或關節痛。
香港人易缺維他命 D？盤點 4 大高危一族
根據香港的生活模式，以下 4 類人士特別容易出現維他命 D 不足的情況：
室內工作者（OL/辦公室一族）：日間甚少接觸陽光。
極致防曬人士：外出必定撐傘、穿長袖防曬衣及塗抹高系數防曬霜，阻擋了紫外線合成維他命 D 的機會。
長者：隨着年紀增長，皮膚製造維他命 D 的效率會大幅下降。
深色皮膚人士及肥胖者：黑色素會降低皮膚製造維他命 D 的能力；而肥胖者的脂肪細胞會將維他命 D 儲存起來，減少血液中的可用濃度。
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維他命D 攝取量標準：各年齡層每日需要幾多？
要維持身體機能，我們每天需要攝取多少維他命 D 呢？根據美國國家醫學研究院（NAM）的數據，不同年齡層的建議維他命d 攝取量如下：
1至13歲兒童： 15 微克 (600 IU)
14至18歲青少年： 15 微克 (600 IU)
19至70歲成年人： 15 微克 (600 IU)
71歲或以上長者： 20 微克 (800 IU)
孕婦更需重視維他命 D 補充
孕婦維持充足的維他命 D 水平尤為重要。缺乏維他命 D 不但會影響孕婦自身的免疫力及鈣質穩定性，最新研究更指出，這會增加患上妊娠毒血症（先兆子癇）及妊娠高血壓的風險。一般建議孕婦的每日攝取量為 15 微克 (600 IU)，但每日上限不宜超過 2,000 IU，如有疑問應諮詢主診醫生。
如何有效補充維他命 D？
要預防及改善維他命 D 不足，我們可以透過以下三大途徑雙管齊下：
維他命D不足丨進食豐富的天然「維他命d 食物」補充維他命 D
天然食物中的維他命 D 主要分為植物性的維他命 D2 及動物性的維他命 D3。研究顯示，人體對 D3 的吸收和利用率比 D2 更好。以下是常見的高含量維他命d 食物清單：
動物性來源 (維他命 D3 - 較易吸收)：
深海魚類： 三文魚、鯖魚、秋刀魚、沙甸魚（每 100 克約含 200-860 IU）
蛋黃： 每天進食全蛋是攝取維他命 D 的簡便方法
動物內臟及魚肝油： 如鱈魚肝油（含量極高，但不宜過量）
植物性來源 (維他命 D2)：
菇菌類： 尤其是經過日曬的乾冬菇（每 100 克約含 672 IU），以及鮮香菇等。
強化食品： 市面上部分牛奶、植物奶（如燕麥奶、豆奶）或穀物片，在生產過程中會額外添加維他命 D。
維他命D不足丨正確曬太陽補充維他命 D
人體超過 80% 的維他命 D 是透過陽光照射皮膚而合成的。在香港，建議於早上 10 時至下午 3 時之間，讓手腳或背部（避開臉部以免光老化）直接曬太陽約 10 至 15 分鐘。請注意，這段時間內不能塗抹防曬霜，且隔着玻璃曬太陽是無法合成維他命 D 的，因為玻璃會阻擋 UVB 紫外線。
維他命D不足丨服用維他命 D 補充劑補充維他命 D
如果單靠日常飲食和曬太陽難以達標，服用補充劑是一個有效的方法。選購時，建議優先選擇維他命 D3 的保健品，其活性較強，提升體內維他命 D 濃度的效果比 D2 更顯著。
不過，由於維他命 D 是脂溶性，過量攝取會在體內積累，甚至引起「高血鈣症」，導致腎結石或心血管問題。因此，在開始服用任何高劑量補充劑前，務必先諮詢醫生或註冊營養師的專業意見。
維他命 D 不足在現代都市人中十分普遍，但其對骨骼、免疫力及情緒的影響卻不容忽視。從今天起，不妨多吃深海魚和日曬菇類，趁午飯時間出外走走曬曬太陽。只要透過調整生活習慣及飲食，攝取足夠的維他命 D，便能為身體築起堅固的健康防線！
維他命D不足常見問題
維生素D不足症狀？
維他命D不足會出現5大隱藏症狀：包括即使睡眠充足仍經常感到疲倦、容易情緒低落或抑鬱、免疫力下降導致經常生病或感染、出現不明原因的肌肉痠痛與無力，以及因鈣質吸收不良而導致的骨骼、關節及下背疼痛。
孕婦一天要補充多少維他命D？
孕婦維持充足維他命D對免疫力及預防妊娠高血壓十分重要。一般建議孕婦每日的維他命D攝取量為15微克（即600 IU）。請注意每日攝取上限不宜超過2,000 IU，服用任何高劑量補充劑前應先諮詢主診醫生。
維他命D如何補充？
主要有三大途徑：第一，多吃高含量食物，如三文魚等深海魚、蛋黃及日曬菇菌；第二，每天於早上10時至下午3時，在不塗防曬下讓手腳直接曬太陽10至15分鐘；第三，若日常飲食及日照不足，可按需要服用維他命D3補充劑。
撰文：CKSEO