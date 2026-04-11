失戀｜研究指聽慘情歌無助療傷 只會愈聽愈傷心

失戀｜研究指聽慘情歌無助療傷 只會越聽越傷心

一首歌的旋律能改變人的心情、歌詞能產生共鳴，而失戀後的那首循環播放的單曲就最能體現說法。也許失戀的人認為慘情歌是情緒的出口；不過有研究指，聽歌「擁抱悲傷」不但無助療傷，更只會愈聽愈傷心！ 或因歌詞鑽牛角尖 如果你屬於情緒比較敏感的人士，失戀後千萬不要聽慘情歌！根據中國福建師範大學音樂學院、西華師範大學及荷蘭萊頓大學2025年針對389名失戀大學生的共同研究結果顯示，「神經質」族群在分手後聽慘情歌，只會愈聽愈傷心、效果和「在傷口上灑鹽」同等。「神經質」人格特質是指情緒較敏感、容易焦慮或抑鬱的人。研究團隊解釋，分手後的「神經質」族群痛苦感覺較一般人強烈；若利用悲情歌逃避現實，或會因歌詞而產生「鑽牛角尖」(反芻悲傷)的想法，令自己深陷在負面情緒的泥沼中。團隊警告，利用「適應不良的聆聽策略」，小心陷入「愈聽愈傷」的惡性循環。

明知慘情歌「有毒」但還是要聽？ 雖然慘情歌「有毒」，但是我們傷心時還是會忍不住單曲循環起來。根據美國紐約州立大學水牛城分校於2025年在《Psychology of Music》發表的心理學研究指，當人在現實的人際關係斷裂，音樂就會成為當事人的「社會替身」。人的腦海會因為音樂而產生「擬社會關係」的想法，認為歌手「懂我」或「回憶」滿足自身對歸屬感的需求。研究亦證實，當人感到孤獨時，會傾向尋求自己喜愛的音樂。聽完音樂後，孤獨的人會有種「被理解」的錯覺，而孤獨感也會隨之會降低。

悲情歌能帶來獨特快感 悲情歌除了能為我們帶來心理層面的慰藉，也能刺激我們，為我們帶來獨特的快感。有研究指，悲情音樂能帶出「非威脅性」的悲傷。所謂「非威脅性」是基於大腦知道旋律對現實生活不存威脅，因此能保持「審美距離」。這也解釋了為何我們雖然聽著慘情曲流淚，但依然能從感到宣洩性的愉悅、獲得情緒起伏。

揀歌有次序 助重拾信心 悲傷的人雖然能在悲情歌裡得到安慰，但情緒容易波動的人要記得切忌過度沈溺於歌曲之中。專家建議可以編排歌單，以避免陷入「愈聽愈傷」的惡性循環。 歌單編排可以先以和自己當下心境相符的悲傷歌曲為開始，讓自己嘗試承認並驗證當刻痛苦。之後可以安排節奏稍快、帶有反思意味的歌曲作過渡期。最後選擇聆聽歌詞較主動、賦權的歌曲，助自己重拾自信。 雖然歌曲是我們抒發情緒得好工具，但是必須記得不要過度沉迷。如果發現自己遲遲未能離開悲哀的漩渦，記得要找可信的人或專業人士幫助。