除塵蟎｜濕疹、鼻敏感反覆發作？教你3大除蟎方法 幾耐要清潔一次？

每到換季都是過敏症容易發作的時候，加上開始要整理換季衣物時，都會令噴嚏打個不停，濕疹也會變得痕癢難耐。尤其是春天天氣開始潮濕，都是非常適合塵蟎生長及繁殖的地方，因此春夏天更加要勤力地去除塵蟎，減低出現敏感症狀的風險。

除塵蟎｜塵蟎是甚麼？會導致甚麼症狀？

塵蟎是一種屬於蛛形綱的節肢動物，可吸附在棉被、枕頭、床褥等地方，其體形十分細小，因此無法用肉眼可看到。

塵蟎喜歡在潮濕、溫暖及陰暗的環境內生長，並以人體掉落的皮屑作為食物，加上人體體溫、睡覺時出汗和呼吸時帶出的濕氣等，令床褥、枕頭等成為合塵蟎孳長的地方。

由於塵蟎或其排泄物(含有一種特別的蛋白質)都會令人產生過敏反應，尤其是兒童或其他易過敏的人士，症狀包括：