除塵蟎｜濕疹、鼻敏感反覆發作？教你3大除蟎方法 幾耐要清潔一次？

每到換季都是過敏症容易發作的時候，加上開始要整理換季衣物時，都會令噴嚏打個不停，濕疹也會變得痕癢難耐。尤其是春天天氣開始潮濕，都是非常適合塵蟎生長及繁殖的地方，因此春夏天更加要勤力地去除塵蟎，減低出現敏感症狀的風險。
除塵蟎｜塵蟎是甚麼？會導致甚麼症狀？
塵蟎是一種屬於蛛形綱的節肢動物，可吸附在棉被、枕頭、床褥等地方，其體形十分細小，因此無法用肉眼可看到。
塵蟎喜歡在潮濕、溫暖及陰暗的環境內生長，並以人體掉落的皮屑作為食物，加上人體體溫、睡覺時出汗和呼吸時帶出的濕氣等，令床褥、枕頭等成為合塵蟎孳長的地方。
由於塵蟎或其排泄物(含有一種特別的蛋白質)都會令人產生過敏反應，尤其是兒童或其他易過敏的人士，症狀包括：
咳嗽
打噴嚏
流鼻水
眼睛紅腫
皮膚發紅
氣喘
除塵蟎｜去蟎方法一：控制房間濕度
塵蟎愛在潮濕的地方生長，應盡量將室內的濕度維持在50%或以下，在潮濕的日子開啟抽濕機來降低室內空氣的濕度，有助減低塵蟎的數量，亦可避免霉菌孳生。
除塵蟎｜去蟎方法二：改用防塵蟎床上用品
現時一般市面上的床上用品纖維之間的縫隙較大，塵蟎易於生長及繁殖，而防蟎床上用品大多採用物理性防蟎原理，令結構更緊密防止塵蟎通過。
除塵蟎｜去蟎方法三：定期清洗
要防止塵蟎孳生，平日一定要定期清洗和更換床單，可以坊間的塵蟎吸塵機定期吸塵，平均每周也應該更換床單，並將換洗的床單以高溫清洗，再在室外晾曬3小時左右，都可將塵蟎數量減少。