咖啡會令牙齒變黃？醫生：飲完可先漱口 「過這段時間」再刷牙較好

不少人喝完咖啡後擔心牙齒變黃，美國阿拉巴馬大學伯明罕分校(UAB)牙醫學院(School of Dentistry)副教授、牙醫學博士(DMD)奧古斯托羅布萊斯(Augusto Robles)指出，咖啡中的單寧(tannins)易附著在牙齒表面微小孔洞與紋理上，時間一久就會在牙齒表層形成染色。他建議大眾喝完咖啡後可先用清水漱口，並等待約20分鐘再刷牙，才能在降低染色的同時，避免牙齒表面因被酸性物質軟化，進而用力刷牙造成磨損，可能增加不適或牙周病風險。 美國雜誌《健康》(Health)報道，羅布萊斯醫生說明，牙齒表層雖看起來平滑，但琺瑯質仍存在細小凹凸與孔隙，而咖啡、紅酒、醬油與茶等含單寧的液態食物，易卡在這些微小結構中，讓牙齒表層逐漸染色。不過他強調，這類染色情況多半停留在表層組織，只要規律潔牙，通常可把大部分沉積物刷掉，但若潔牙頻率不足，染色情況就會更明顯。

喝咖啡前刷牙反而不利 醫建議留給唾液膜一點時間 羅布萊斯醫生提醒，刷牙會暫時帶走口腔中的唾液膜，唾液膜可在一定程度上中和口腔中的部分酸性物質，並減少酸性物質(例如單寧)對牙齒表層的影響，而若已先刷牙，可等約15分鐘後再開始喝咖啡，讓口腔中的唾液膜保護層重新形成。 喝完咖啡不要立刻刷 先漱口或等 20 分鐘再清潔 至於喝完咖啡是否應立刻刷牙，羅布萊斯醫生說，咖啡中的酸性物質會軟化牙齒表層，若喝完立刻刷牙，牙刷摩擦牙齒的力道，可能讓牙齒在較脆弱的狀態下，帶走更多牙齒表層組織(例如琺瑯質)，因此他建議，喝完咖啡後可先用清水漱口，或等待約20分鐘，讓唾液膜中和部分口腔酸性物質後再刷牙。

咖啡不一定直接害牙周或蛀牙 「加糖」才是常見地雷 部分研究指出，咖啡與牙周病之間未必存在明確關聯；也有研究分析，咖啡對導致蛀牙的主要細菌之一具抑制作用，但仍需更多證據才能下定論。羅布萊斯醫生也說，適量飲用黑咖啡不一定會直接傷害口腔健康，咖啡本身通常不是蛀牙的直接因素，但若在咖啡中加入糖，就會提高蛀牙與齲齒風險，因糖分殘留會被口腔中的細菌分解並產生酸性物質，進而侵蝕牙齒表層。

想減少染色與風險 醫給 6 個方法 羅布萊斯醫生建議，若想降低咖啡對牙齒的影響，可從日常習慣做調整，第一個做法是縮短喝咖啡的時間，嘗試用30分鐘的時間細細品嘗，而不是花幾個小時慢慢啜飲，另選擇較小容量的咖啡，也往往能在較短時間喝完。 第二個做法是以茶類替換部分咖啡，雖然紅茶的染色效果與咖啡類似，但統計資料顯示，綠茶與白茶的單寧含量相對較低，改喝綠茶對口腔健康也有好處。一項大型研究指出，日本老年人中經常喝綠茶的人比主要喝咖啡的人，口腔健康狀況更好。

使用飲管、喝咖啡前少喝酸性飲品 都有幫助 第三個做法是使用飲管，若飲用凍咖啡，飲管前端應越過前排牙齒，以減少咖啡接觸牙齒的面積。羅布萊斯醫生接著提到，第四個做法是減糖或改用木糖醇等代糖。第五個做法是避免在咖啡前先喝酸性飲料，例如橙汁與汽水等較強酸性飲品會先削弱牙齒表層組織，咖啡的單寧就更易附著並造成更嚴重的染色。 羅布萊斯醫生最後提醒，喝完咖啡後可先漱口，幫助沖洗掉易使牙齒表層組織染色的單寧，還能中和口腔中的部分酸性物質，減緩琺瑯質磨損，接著等待一小段時間後再刷牙，是對口腔健康相對安全的潔牙順序。