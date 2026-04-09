止汗｜體臭問題困擾 影響自信心及交際 3個日常習慣踢走臭狐

香港潮濕，加上天氣炎熱，每到春夏天街上就瀰漫著一股難聞的臭汗味。如果出現汗後散發著一種難聞的臭味，不但會令人很尷尬，也會影響社交及人際關係，要改善體臭問題，可以由飲食及日常生活著手。

止汗｜為甚麼會有體臭？咩人較易有體臭問題？ 身體的汗腺分為大汗腺及小汗腺，而腋下、大腿內側或股溝等部位易孳生厭氧性細菌，該菌在分解大汗腺的油脂時，就會產生阿摩尼亞和脂肪酸，形成汗臭味或臭狐。 易有體臭問題人士： 汗腺較多

青春期

肥胖人士 飲食重口味，愛食咖喱、洋葱、辣椒及蒜頭等刺激性食物的人 止汗｜改善臭汗味方法一：剃腋毛 保持腋下乾爽可減少腋下細菌孳生，稍為減輕汗臭問題。因此受汗臭困擾的人士可考量去除腋毛，減少汗水附著、通風變好，從而降低細菌滋生與異味產生。雖然未能徹底根治臭狐問題，但可將困擾減低。

止汗｜改善臭汗味方法二：用止汗劑 止汗劑本身就有止汗及去除汗味的效果，但要注意，如果為了止汗而大面積使用，可能會導致汗液無法排出，身體無法散熱而導致中暑，應針對出汗多且有臭味的地方，如腋下或手腳等。另外，止汗劑應在肌膚乾燥時使用，如洗澡後或出門前，才可令效果發揮得更好。

止汗｜改善臭汗味方法三：改變飲食習慣 剛才提到，飲食重口味、愛吃刺激性食物也會導致汗臭味，飲食應盡量以清淡及原型食物為主，另外食太多精緻澱粉，就算口味清淡，也可能會因油脂攝取不足而引起體內二氧化碳和餘熱過多，令身體自然產生更多酸性物質，進而促使皮膚分泌更多油脂來平衡，容易導致細菌孳生，加劇體臭問題。