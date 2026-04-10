奇亞籽要咬碎定直接吞？營養師解答：「做多1件事」助吸收

林俐岑營養師建議，如果吃奇亞籽是為了充分攝取Omega-3脂肪酸或蛋白質，則可考慮在食用前稍微咀嚼，或磨成粉末再加入飲品中。

隨著天氣漸暖，不少人習慣在水、牛奶、豆漿等飲品中加入奇亞籽，口感豐富又富有營養，不過也常有人好奇：「奇亞籽如果沒有咬開，直接吞下去，會不會影響營養吸收？」對此，林俐岑營養師指出，與其他種子類食品不同，奇亞籽即使不刻意咬開也能被人體消化吸收，若經過咀嚼或磨碎再食用，則可幫助攝取Omega-3脂肪酸(ALA)與礦物質等營養成分。

奇亞籽可被消化系統分解 泡發後更柔軟滑順

種子類食物如亞麻仁籽，確實不咬碎或磨碎再吃，通常會「原封不動」排出體外。林俐岑營養師說明，奇亞籽外殼相比起來沒那麼堅硬，因此不一定要咬開，人體的消化酶與胃酸也相對有能力將其分解。

此外，多數人習慣將奇亞籽泡入各式飲品中。經過泡發後，種子外層會形成一層凝膠狀的膳食纖維，整體質地變得柔軟且滑順，也不容易被一顆一顆咬破。因此，若食用奇亞籽的目的是補充水溶性膳食纖維，幫助腸道蠕動或增加飽足感，那麼不咀嚼直接吞下還是能獲得益處。