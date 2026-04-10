腳趾紅腫以為甲溝炎！最後確診黑色素癌第二期 留意皮膚警號

黑色素癌雖僅佔皮膚癌的5%至10%，但惡性程度極高，堪稱皮膚癌之冠；高雄醫學大學附設中和紀念醫院整形外科黃書鴻教授表示，亞洲人的病灶多好發於「肢端」(如手掌、腳底、指甲等)，因位置隱蔽常被忽略，導致約三成患者確診時已是第三期或第四期，甚至轉移至肺、肝、腦部，早期發現成為保命關鍵。

「肢端黑色素癌」第二期 手術加「免疫治療」恢復良好 高雄一名76歲的林姓婦人，因腳趾甲旁反覆紅腫、化膿且長出肉芽腫，甚至嚴重到無法穿鞋走路。婦人原以為只是難纏的「慢性甲溝炎」，一年多來四處求診卻未見好轉，最後經黃書鴻教授視診，敏銳察覺其病灶外觀有異，立即進行皮膚切片檢查，確診為惡性程度極高的「肢端黑色素癌」第二期。 為防止癌細胞擴散及精準臨床分期，醫療團隊隨即進行正子掃描(PET)、大腳趾截肢手術及前驅淋巴結切片手術。並同步照會皮膚科及血液腫瘤科，共同規劃術後免疫治療方案。目前術後恢復良好，讓原本深受病痛折磨的婦人感激直呼：「還好醫師及時揪出病灶，才保住一命。」

初期誤認痣、雞眼 「肢端黑色素癌」易與「甲溝炎」混淆 外科部長李書欣教授分析，大眾常混淆的「甲溝炎」，是指甲周圍皮膚因細菌或真菌感染引起的發炎反應。所謂「指甲肉芽」多半是慢性甲溝炎反覆刺激造成，或與某些藥物副作用有關。然而，若肉芽腫長期治療仍未癒合，或出現顏色異常(如黑色、棕色或藍灰色)、形狀不規則，甚至伴隨疼痛或出血，就應高度懷疑可能為惡性病變。 高醫皮膚部鄭詩宗醫生進一步指出，肢端黑色素癌是亞洲人最常見的惡性黑色素瘤型別之一，初期常被誤認為痣、瘀血、雞眼，容易延誤診斷。目前治療以手術切除為主，術後則依病理分期，搭配雙免疫檢查點抑制劑(如Ipilimumab併用Nivolumab)或針對BRAF / KIT基因突變之標靶治療，並輔以定期影像檢查追蹤，以精準監測疾病進展與療效。