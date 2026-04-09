胃癌難發現 遇警號即求醫

胃癌屬本港十大常見癌症之一，而且新症數字中，逾50%為中晚期，大大影響患者的存活率。猶幸現時中晚期胃癌都有不少治療的新發展，可以幫助患者控制病情，甚至治癒康復。 臨床腫瘤科專科醫生霍善智表示，胃癌難以發現的原因有四，「首先是徵狀具欺騙性，與胃炎、消化不良或胃潰瘍的徵狀幾乎一模一樣，以致耽誤病情；其次是胃部本身頗大，如果腫瘤不是長在胃的入口或出口位置，小型腫瘤未必會引起明顯不適，因此容易被忽略。第三是一般體檢很少包括胃鏡檢查，除非出現症狀，否則很難在早期發現。最後，胃部布滿血管與淋巴。當癌細胞侵入胃壁的肌肉層後，便可能迅速擴散到身體其他部位。」

5種警示徵狀 胃癌除了腹脹、火燒心、胃口差等易被忽略的徵狀之外，也有一些警示性的徵狀，若大眾發現有以下相同情況應即時求醫。 1. 大便變黑：當腫瘤出血，加上胃酸混合，大便會變成瀝青般的顏色。霍善智補充，「如不懂分辨，其實大便變色都應該要求醫。」 2. 不明原因消瘦：如在半年內體重下降5%的話，可能是腫瘤開始跟身體搶營養。 3. 不明原因經常嘔吐：有可能是腫瘤造成消化道阻塞。 4. 不明原因貧血：經常面色蒼白、氣喘、容易疲倦，或是腫瘤出血所致。

5. 肚子摸到硬塊：小心腫瘤已經增長到摸得到的體積。

Correa模式20年變癌 至於胃癌的成因比較複雜，若單一因素引致胃癌的話，主要關係到幽門螺旋菌和慢性胃炎。霍善智解釋，「幽門螺旋菌屬一級致癌物，能抵禦胃部強酸環境，並分泌出會破壞胃黏膜的物質，令胃壁出現慢性炎症，進而導致細胞變異。雖然幽門螺旋菌感染者的胃癌風險是普通人的2至6倍，但只有少於3%感染者最終發展成胃癌。」至於慢性胃炎演變為胃癌，會依從「Correa模式」，是一個長達20年的緩慢進程，由普通胃黏膜發展至胃炎，再出現癌前病變腸上皮化生，即胃細胞組織演變成腸道細胞一樣，再隨時間發展成胃癌。「這過程與長期使用非類固醇消炎止痛藥、自體免疫疾病、吸煙、飲酒、長期攝取亞硝酸鹽或多環芳香烴等致癌物，又或飲食缺乏蔬果等抗氧化物有關。其餘則屬遺傳因素。」

多種治療選項 醫生會透過胃鏡檢查胃部及抽取組織化驗，另採用內視鏡超音波及正電子掃描協助分期。對於中期胃癌，目前常見的治療策略是先進行術前治療，例如化療或化療合併免疫治療，以縮小腫瘤，再進行手術切除。研究顯示，若術前採用化療結合免疫治療，並在手術後繼續免疫治療，患者的存活率可能比傳統三聯化療更高。若屬晚期胃癌、無法透過手術根治，醫生亦可根據患者情況選擇不同治療方案，包括：HER2標靶治療、Claudin 18.2標靶藥物、免疫治療及抗體藥物複合體(ADC)這些新型療法，為患者帶來更多控制病情的機會。

霍善智建議，「患者術後務必堅持完成化療，以減低復發風險。若確診幽門螺旋菌感染，現時治療亦簡單，應盡快接受治療。」