維他命C食物丨橙不是最含維他命C的食物？維他命C+鋅功效有什麼幫助？維他命C不能跟什麼一起吃？

維他命C（Vitamin C）又名抗壞血酸，是人體不可或缺的水溶性維他命。它不僅具備強大的抗氧化功效，更是維持免疫系統、促進膠原蛋白合成的關鍵。然而，人體無法自行製造維他命C，必須依靠日常飲食攝取。 到底哪些維他命C食物含量最高？傳聞中的維他命C+鋅功效是否真的那麼神奇？進食補充品時，維他命C不能和什麼一起吃？本文將為你逐一拆解，並提供比一般資訊更全面、實用的營養指南。 甚麼是維他命C？6大核心健康功效 維他命C對健康的益處多不勝數。在我們探討高維他命C食物之前，先了解它的核心功效：

增強免疫力：促進白血球與淋巴球的活性，幫助身體抵抗外來病原體，減低發炎機會。 抗氧化與抗衰老：中和體內自由基，減少細胞受損，有助預防心血管疾病及多種癌症（如結腸癌、乳腺癌）。 促進膠原蛋白合成：維持皮膚彈性、減少皺紋，並有助血管、骨骼及軟骨的健康。 加速傷口癒合：修補受損組織，有效減少壞血病形成的風險。 提升鐵質吸收率：進食富含植物性鐵質（非血基質鐵，Non-haem Iron）的食物時，配合維他命C能大幅提升其吸收率。 抗壓功能：協助人體製造抗壓力荷爾蒙（如副腎上腺素），幫助對抗日常壓力。

維他命C食物丨橙原來維他命C含量是最低？ 許多人提到維他命C食物，第一時間都會想起橙或檸檬。事實上，有不少蔬菜和水果的維他命C含量遠超柑橘類水果！以下是常見高維他命C食物的排名（以每100克份量計算）： 第 1 名：番石榴 (芭樂) (約 228 mg) — 絕對是天然維他命C之王，熱量低且飽足感極高。 第 2 名：黑加侖子 (約 181 mg) — 富含花青素，抗氧化與護眼能力雙倍提升。 第 3 名：黃金奇異果 (約 161 mg) — 比傳統綠色奇異果含量更高，口感香甜易入口。

第 4 名：紅燈籠椒 (約 127 mg) — 蔬菜中的榜首，非常適合配搭肉類快炒。 第 5 名：西蘭花 (約 89 mg) — 含有豐富抗癌物質的十字花科蔬菜。 第 6 名：士多啤梨 (約 58 mg) — 低升糖指數（GI）的水果，適合作為健康零食。 第 7 名：橙 / 柑橘 (約 53 mg) — 最為人熟知的來源，同時提供豐富膳食纖維。 維他命C極度容易流失，它具備水溶性且不耐高溫的特質。因此，生吃新鮮水果，或以快炒、少水蒸煮的方式處理蔬菜，能最大程度保留食物中的維他命C。切忌將蔬菜長時間於熱水中汆水或烹煮。

2. 加速皮膚修復與抗痘 維他命C負責製造膠原蛋白（預防疤痕凹陷），而鋅能控制皮膚油脂分泌及減少發炎反應。兩者協同作用下，對加速暗瘡癒合、淡化痘印及維持肌膚平滑有著非常顯著的功效。 維他命C不能和什麼一起吃？4大相沖禁忌 雖然維他命C對身體有益，但如果服用高劑量的維他命C補充品，必須留意潛在的藥物相互作用。到底維他命C不能和什麼一起吃？以下4大類別人士必須注意： 1. 含鋁藥物（如部分胃藥） 維他命C會增加腸道對鋁質的吸收。如果同時服用含鋁的制酸劑（常見於胃藥）或磷酸鹽結合劑（Phosphate binders），可能會導致體內鋁濃度過高，嚴重影響腎臟功能，腎病患者需極力避免同服。

2. 降血脂及降膽固醇藥物 (Statins & Niacin) 高劑量抗氧化劑（包含維他命C）可能會減弱這類降血脂藥物提升「好膽固醇（HDL）」的效用。服用此類心血管藥物的人士，應先諮詢主診醫生意見。 3. 口服避孕藥或雌激素替代療法 同時服用高劑量維他命C與雌激素藥物，可能會減慢雌激素在體內的代謝速度，從而令血液中的雌激素水平異常升高，增加出現副作用的風險。 4. 某些抗病毒藥物（蛋白酶抑制劑） 過量的維他命C有機會降低部分抗病毒藥物的作用與成效，影響整體治療進度。

缺乏維他命C的警號：你中了幾項？ 如果日常飲食長期缺乏新鮮蔬果，身體便可能發出抗議，出現以下缺乏維他命C的負面症狀： 初期警號：異常疲倦、精神不振、肌肉及關節酸痛腫脹。

皮膚與血管問題：容易出現瘀斑、紫斑（無故瘀青）、傷口癒合極度緩慢。

口腔問題：牙肉紅腫、刷牙時容易出血，嚴重者甚至牙齒鬆脫。

嚴重後果：長期嚴重缺乏會引發壞血病（Scurvy）。 總括而言，日常透過豐富的維他命C食物（如番石榴、奇異果及各類深綠色蔬菜）來攝取營養，是最安全且有效的方法。天然食物中不僅含有維他命C，更富含膳食纖維、植化素等補充丸無法完美複製的營養價值。

如果你正考慮服用補充品以獲取維他命C+鋅功效來強化體質，請務必留意維他命C不能和什麼一起吃的禁忌。如有任何疑慮，請在服用前諮詢註冊醫生或營養師的專業意見。

