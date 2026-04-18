濕疹處理方法 中醫分享紓緩貼士 戒口及減少刺激皮膚有法

【濕疹】濕疹不適難忍受！濕疹全攻略 附紓解病情小貼士

濕疹是一種常見的皮膚疾病，也被稱為異位性皮膚炎。它通常是一種慢性、發炎性的皮膚狀況，可以在不同年齡段出現。根據香港醫護聯盟轄下的濕疹關注組在2024年8月進行的一個國際病人組織問卷調查數據顯示，共330名濕疹受訪患者中，有116人來自香港。當中更六成受訪者的病情屬中度至嚴重，三分之二患者認為治療無效，三分之一人認為等候治療時間長。關注組更補充2019年曾有研究指有44%濕疹的患者因病情困擾曾產生輕生念頭，可見濕疹的折磨嚴重。

濕疹是甚麼？ 據國際濕疹協會指，濕疹又稱異位性皮膚炎，濕疹可再細分為七種類型。濕疹患者的皮膚一般會感受以下幾種狀況： 濕疹症狀及原因 皮膚乾燥、粗糙，甚至出現龜裂

出現紅斑，伴隨著發紅和痕癢的情況

受濕疹影響的皮膚區域可能會出現腫脹、膚質粗糙或起泡的狀況

濕疹的皮膚區域可能會出現潮濕或溼疹 目前還沒有具體的濕疹成因，不過有可能和遺傳、免疫系統異常、皮膚屏障功能失調、環境因素和過敏反應等因素有關。雖然目前還沒有有效的治療方法，但患者可以嘗試使用溫和的皮膚保濕劑減輕濕疹症狀、避免接觸刺激性物品、塗抹或服用控制病情的藥物和避免過度洗擦皮膚等方法以緩解不適和阻礙病情惡化。

濕疹戒口食物 從中醫角度看，濕疹有可能是因為濕熱、脾虛或血虛引致；而對應每種形態的濕疹用藥都不同，故此患者不應該自行調配藥方。 濕疹患者想降低發作機會可以嘗試戒口，忌食蝦、蟹、牛、羊、鵝、竹筍等發物。 發物⌋通常指的是一類具有 發散作用的中草藥或食物。另外，如凍飲、魚生等生冷食物會傷脾胃，患者也應該避免或控制攝取量，以免使水濕滯留體內。芋頭、糯米等較難消化的食物也不推薦食用。 若果患者是偏熱體質，建議減少進食朱古力、煎炸食物、荔枝、芒果、酒精等濕熱和燥熱食物，以免令身體積熱。

簡單運動助祛濕排毒改善濕疹 中醫有理論說晚上11時至凌晨3時是經絡運行到膽肝經的時段，想要排毒和修補身體就必須徹底熟睡。濕疹患者若在晚上11時前入眠就可以清除體內毒素，讓濕疹快點消退。另外，有提到壓力和情緒也是影響病情的因素之一。中醫認為壓力可致肝氣鬱結、肝火旺盛，而長期精神緊張則會傷到脾胃、阻礙排濕功能，進而誘發濕疹。 建立恆常的運動習慣不但可以降低心血管疾病、肥胖機率，還有行氣活血、減壓解鬱的作用。運動中所排出的汗水還有祛濕排毒之效，對改善濕疹有正面影響。若平常沒在運動，建議可以從簡單伸展、散步、太極等運動入手；待身體適應後逐漸加強強度。可是需注意，運動後記得盡快輕輕印乾汗水，以免皮濕疹患處受到刺激。

紓解濕疹妙法 濕疹目前還沒有完全可以治療好的方法，但是可以透過下面幾招幫助緩解不適。 一，皮膚受到刺激會加劇濕疹病情，故此建議秋冬減少穿毛冷類衣服並改穿寬鬆、棉質衣服，把皮膚刺激的機會減到最低。 二，過熱的水洗澡不但會刺激皮膚，同時還會令皮膚狀況更加乾燥；建議不要用普通的沐浴露，因為當中的成分有可能刺激患處。推薦選用專門針對敏感和受損肌膚設計的濕疹專用沐浴露，裡面不含如香料、染料和酒精等刺激性成分，甚至還加入保濕劑和鎮靜成分更有利於舒緩皮膚不適。

濕疹不會傳染 濕疹患者不但需要面對疾病帶來的不適，還需要面對社會的異光。曾有患者分享因濕疹發作需要包紮手腳外出時遭路人歧視的經驗，亦有研究指有44%濕疹患者曾有自殺念頭，36%更有可能曾經自殺。其實濕疹是不會傳染的，而且患者亦須無比的勇氣和耐心面對病情；社會應多給予患者支援、安慰和釋懷。 【本文獲 Gofever高燒 授權轉載】