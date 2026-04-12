潮濕又落雨？5種食物 幫關節遠離天氣痛

踏入春天，雨季來臨，不時雨粉紛飛，空氣濕度亦提高不少，很多人、尤其是長者，都會出現關節痠痛的情況。為何天氣與關節痛有關係？暫時仍未清楚，但估計與關節發炎有關，這時可以補充全榖澱粉、奧米加3脂肪酸、莓果類、雞蛋及深綠色蔬菜等5類食物，加上適當活動筋骨，可以幫助緩解關節痛。
5類食物減輕關節發炎
想要紓緩關節痛，日常可以進食5類食物，有助減輕關節發炎及腫脹感：
全穀及未精製澱粉：精製糖容易促進身體發炎，而糙米、番薯、薯仔等未精製澱粉，含有大量維他命B群及硒，有助抗氧化，減少關節發炎受損。
三文魚、鯖魚：奧米加3脂肪酸可減緩促發炎反應，有研究指每周食用至少吃2次魚類與較低的關節疾病活動指數分數有關。
莓果類：漿果類如藍莓及士多啤梨等水果，含有豐富維他命C及水果多酚，具有抗氧化、抗發炎及鎮痛等作用，可減緩關節發炎。
雞蛋、日曬乾菇：維他命D可幫助鈣質吸收，維持骨骼健康，也能調節免疫，減緩關節發炎情況。沒有陽光時，則可進食含維他命D的食材，如木耳、舞菇、日曬乾菇、雞蛋等。
深綠色蔬菜：缺乏維他命K可造成軟骨鈣化、促進關節炎發生，多吃菠菜、綠花椰菜等深綠色蔬菜有助補充這種營養。
日常活動筋骨
除了注意飲食之外，也要經常活動筋骨，或可減少疼痛。有需要時可熱敷疼痛處，幫助促進血液循環，紓緩肌肉痠痛，也可減緩關節疼痛。