潮濕又落雨？5種食物 幫關節遠離天氣痛

踏入春天，雨季來臨，不時雨粉紛飛，空氣濕度亦提高不少，很多人、尤其是長者，都會出現關節痠痛的情況。為何天氣與關節痛有關係？暫時仍未清楚，但估計與關節發炎有關，這時可以補充全榖澱粉、奧米加3脂肪酸、莓果類、雞蛋及深綠色蔬菜等5類食物，加上適當活動筋骨，可以幫助緩解關節痛。