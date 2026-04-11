指甲唔平、出現直條紋？醫生揭開甲下腫瘤警號

45歲的吳小姐近年發現右手拇指指甲逐漸出現異常，不僅表面變得不平整，還出現縱向白色線條，甲下常伴隨異物感與不適。她曾多次就醫，被診斷為富貴手或慢性刺激造成的發炎，持續使用外用藥卻始終未改善。後來到仁愛長庚合作聯盟醫院(大里仁愛醫院)皮膚科求診，經醫生以皮膚鏡檢查發現半月痕增大、甲下線狀出血、角化增生及指甲剝離等疑似腫瘤表徵，進一步安排門診手術切除腫瘤並重建甲床，術後病理確診為指甲乳突瘤，目前恢復良好並持續追蹤。

指甲變化常被忽略 指甲異常可能反映皮膚病也可能是腫瘤 皮膚科蔡宗甫醫生指出，大眾通常會注意皮膚紅疹或腫塊，卻容易忽略每天可見的指甲變化。臨床上許多指甲病變或腫瘤，因外觀變化不明顯、症狀缺乏特異性，常被誤認為皮膚炎、感染或外傷而延誤診斷，因此從細微線索辨識指甲疾病，是皮膚科醫生的重要專業。 蔡宗甫醫生表示，指甲變化常是皮膚疾病的延伸表現，例如濕疹、銀屑病、感染或自體免疫疾病，都可能影響指甲生長與外觀。此外，甲板與甲下結構也可能出現腫瘤病變，由於多位於甲板下方，早期外觀變化有限，容易被低估嚴重性。

甲下腫瘤常被誤認 延誤恐影響指甲功能 臨床上甲下腫瘤常被誤認為甲溝炎、富貴手、病毒疣或灰指甲。蔡宗甫醫生指出，不論良性或惡性腫瘤，若未及早治療，往往需切除更大範圍組織，可能影響指甲外觀與功能。常見良性腫瘤包括指甲乳突瘤、脈絡球瘤與指甲纖維瘤；惡性則可能為黑色素細胞癌、鱗狀上皮癌、基底細胞癌或疣狀上皮癌。 由於指甲結構精細，蔡宗甫醫生表示，切片或手術須熟悉指甲解剖並具備細緻技巧，才能在完整切除病灶的同時盡量保留生長板，降低術後指甲變形風險，因此指甲腫瘤評估與治療應由具經驗的醫生執行，而非長期僅靠外用藥物處理。

指甲是健康線索 持續異常應及早就醫 蔡宗甫醫生提醒，指甲常是觀察身體健康的重要窗口，病毒感染、慢性發炎、自體免疫疾病，甚至營養不良或肝腎功能異常，都可能反映在指甲上。若出現持續性的形變、顏色改變、出血、疼痛或異物感，且治療效果不佳，應及早尋求專科醫生評估。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】