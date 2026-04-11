以為只係感冒！壯年男咳唔停竟然係肺結核 醫生透露「檢查方式」

一名正值壯年的男性，日前因持續性咳嗽多次就醫未果，原以為僅是感冒拖太久，直到就診後才確診為肺結核。經過臺中榮總灣橋分院胸腔內科莊子逸醫生給予6個月完整抗結核藥物治療，目前已順利痊癒。
慢性咳嗽合併發燒盜汗需警惕 肺結核傳染風險不容忽視
肺結核的常見警號包含慢性咳嗽、有痰、發燒、夜間盜汗、體重減輕，甚至可能出現咳血。莊子逸醫生表示，肺結核是由結核分枝桿菌引起的慢性傳染病，對於高齡長者、免疫力較弱的族群而言，是不可忽視的健康威脅。許多人常因症狀與感冒相似而產生認知落差，若未能及時診斷，不僅可能造成肺部損傷，更會增加社區傳染的風險。
介入性支氣管鏡檢查 提升採檢安全與準確度
針對診斷技術，目前可透過分子診斷技術提升準確度，然而部分年長患者常因痰液不足，難以取得足夠檢體。莊子逸醫生指出，若傳統檢查難以判斷，介入性支氣管鏡檢查便成為關鍵，包含胸腔超音波與支氣管內視鏡超音波(EBUS)，能深入胸腔不易觸及的病灶進行精確採樣。這類技術相較於傳統開刀取組織風險較低，能為肺結核或肺部腫瘤患者提供更安全的判斷依據。
別忽視長期咳嗽！及早門診檢查縮短病程
肺部的健康是維持生活品質與工作能力的基礎。莊子逸醫生建議，若出現長期咳嗽、不明原因發燒或呼吸困難，應儘早至門診檢查，透過專業團隊與精密儀器的早期介入，能有效縮短病程並降低治療難度。保持良好的生活習慣並落實規律追蹤，是預防疾病傳播與守護家人健康最有效的方法。
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