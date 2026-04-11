以為只係感冒！壯年男咳唔停竟然係肺結核 醫生透露「檢查方式」

慢性咳嗽合併發燒盜汗需警惕 肺結核傳染風險不容忽視

肺結核的常見警號包含慢性咳嗽、有痰、發燒、夜間盜汗、體重減輕，甚至可能出現咳血。莊子逸醫生表示，肺結核是由結核分枝桿菌引起的慢性傳染病，對於高齡長者、免疫力較弱的族群而言，是不可忽視的健康威脅。許多人常因症狀與感冒相似而產生認知落差，若未能及時診斷，不僅可能造成肺部損傷，更會增加社區傳染的風險。

介入性支氣管鏡檢查 提升採檢安全與準確度

針對診斷技術，目前可透過分子診斷技術提升準確度，然而部分年長患者常因痰液不足，難以取得足夠檢體。莊子逸醫生指出，若傳統檢查難以判斷，介入性支氣管鏡檢查便成為關鍵，包含胸腔超音波與支氣管內視鏡超音波(EBUS)，能深入胸腔不易觸及的病灶進行精確採樣。這類技術相較於傳統開刀取組織風險較低，能為肺結核或肺部腫瘤患者提供更安全的判斷依據。