香港的夏天，濕度和溫度都偏高，令不少病毒有機可乘，例如引起皮膚病「疣」的HPV病毒(人類乳頭狀病毒)。但近年極端天氣變化，早前3月春季已有部分日子又濕又熱，皮膚科專科醫生陳厚毅提醒要及早防疣，萬一染上的話盡快諮詢醫生處理。 陳厚毅指出，近年有不少個案，懷疑是到外地旅遊期間感染疣，「例如酒店的地氈，也可以是疣病毒的溫床，因為每日例行的吸塵打掃未必能清除由上手住客留下的疣病毒。如果赤腳在酒店房內走動是屬於高危行為，因此外遊必須注意這一點。此外，和家人去旅行也不要共用酒店的毛巾、拖鞋等物品，減低傳播疣病毒的風險。」

疣分3種 陳厚毅表示，疣可以分為尋常疣、扁平疣、足底疣等3種，各有不同特性： 1. 扁平疣(plane warts / flat warts)——常見於面、頸、胸、腹部，呈肉色或啡黃色、輕微突起的細小顆粒，約1至2毫米，有時被誤會為油脂粒、粉刺、癦痣。 2. 尋常疣(common warts)——常見於手指、腳趾、指甲邊沿等，呈粗糙突起的硬塊或顆粒，可大至10毫米，有時被誤會為皮膚癌。 3. 足底疣(plantar warts)——生長在腳底或腳趾，或會令走路時感到痛楚，呈凹陷、變厚、粗糙的硬塊，有時被誤會為雞眼。

多種治療方法 「不論成年人或小朋友，患了疣都不須太擔心，因為現時有很多不同的治療方法。例如在感染初期，疣通常比較細小而數量亦較少，可使用含水楊酸成分的外用藥水，一般要使用幾個月之後才有效改善問題，塗搽時要小心避免接觸附近的正常皮膚，亦不應在臉上使用。」陳厚毅說。 其次是冷凍治療，也是現時較常用的方法，原理是利用-196℃的低溫液態氮，將皮膚上的疣殺死，通常不會有傷口或疤痕。由於治療的安全性較高，創傷性較小，對患者的痛楚亦較低，治療後可即時上班、上學。但視乎疣的大小和數量，有可能需要進行多次冷凍療法才能完全把疣清除。

激光治療復元快 「若想精準地把疣除掉，可和皮膚科醫生商議，採用激光治療。」陳厚毅表示，「這方法較常用於處理臉上、頸上或頑固的疣，醫生首先會在疣的位置塗上麻醉膏，然後利用二氧化碳激光清除疣組織。這個方法有機會一次便可把疣清除，造成的傷口較小，復元較快，而且只要做法正確，通常不會有疤痕形成。」 而當患者的疣較大，或做了冷凍治療亦無效，便可能需要進行手術切除。手術的風險較冷凍、激光等療法高，亦有可能留有疤痕。每種療法都有利和弊，建議向醫生詳細了解，選擇合適的療法。

預防感染注意事項 其他預防感染疣的注意事項包括： 1. 在公眾浴室、更衣室、泳池邊等地方，避免赤腳，應穿著拖鞋。 2. 小朋友喜歡到處觸碰，最多人觸碰的地方包括門柄、升降機按鈕等往往是疣病毒的溫床，因此要教導小朋友勤洗手，尤其由街外回家後第一時間清洗雙手。