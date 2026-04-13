木瓜有萬壽果之稱 唔只促進消化 4大功效一次過睇

長壽秘訣除了規律運動、低油低鹽以外，選擇的食物也十分重要，而被喚作萬壽果的木瓜，就是一個好選擇。因為這種橙色的水果，含有多種維他命和營養，可以幫助維持心血管、腸道健康等功效。

木瓜可說是一種兼具美味和營養的超級水果，它有豐富的維他命C、胡蘿蔔素和木瓜酵素，早餐配搭乳酪，或打成果汁，甚至煲湯也可以，經常適量食用可以帶來很多好處。

木瓜｜分青紅兩種

其實，木瓜分為紅木瓜及青木瓜，前者是成熟的木瓜，果肉吃起來香甜柔軟，適合直接吃或打成果汁，青木瓜則是未成熟的木瓜，果肉偏硬，吃起來清香爽口，適合煮湯或涼拌，而且熱量及糖量較低，適合控制血糖和低醣飲食者，當中的纖維更有助腸胃蠕動、維持順暢。

簡單來說，紅木瓜適合補充維他命，青木瓜則較有助消化與促進代謝，大家可依體質及需要交替攝取，但每日不宜進食太多，特別是胃寒、體虛、有過敏體質、腎功能不佳的人更要注意，而孕婦就不宜食用青木瓜。