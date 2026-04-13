洗腎都可以遊埠！68歲男10年走遍世界 醫生提醒「4要1不」安心旅遊

劉思緯醫生也提醒想出國的腎友，出國旅遊吃美食遵守要少鹽、要低鉀、不高湯原則，才能健康出門、平安回家。

68歲王先生是退休企業家，十年前一次感冒疑似病毒攻擊腎臟，導致腎損傷，開始洗腎人生。但他並未因為洗腎治療影響自己生活社交活動，依舊每年維持二到三次出國旅遊的習慣。王先生分享，出國前一定要先選定旅遊點的洗腎醫院，以及距離醫院5到10分鐘車程酒店，再以醫院為中心放射狀安排周邊旅遊景點，「行程不要太累、美食記得低鹽低鉀」，就可以享有從容安全的旅遊。

洗腎也能自由旅行 關鍵在「以醫院為中心」

衛生福利部臺中醫院腎臟科劉思緯醫生說，王先生是個腎友資深模範生，洗腎期間他嚴格控制飲食、定期進行血液透析，出國前會跟醫生討論並聽從醫生建議，先找好旅遊地周邊的醫院申請旅遊期間洗腎需求，確認洗腎沒有問題再訂機票，十年如一日，用行動證明「腎病患者也可以從容出國旅遊！」

腎功能變差有警號 記住「泡水高貧倦」

劉思緯醫生說，造成洗腎的原因有很多，臨床上認為與肥胖、吸煙、糖尿病、高血壓、病毒感染、慢性腎炎、服用藥物不當等因素有關，提醒大眾記得腎功能變差的「五字口訣：泡(泡泡尿)、水(水腫)、高(高血壓)、貧(貧血)、倦(倦怠)」，一旦出現相關症狀就應立即就醫進一步檢查，早期發現早期治療，避免腎損傷後悔。