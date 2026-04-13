HPV感染｜HPV男生感染率更高！感染多數「無症狀」無聲患癌 醫生揭3類人最高危要小心！

HPV(人類乳突病毒)對男生的影響絕不亞於女性！有醫生指出，很多人也以為HPV是女性專屬，但其實上男女皆有機會感染。而且男生感染率甚至更高，而且男性多數是「無症狀攜帶者」，可能在無聲無色間傳播病毒，或是患上癌症。醫生指出，有3類男士更高危要多加提防。
HPV感染｜HPV男生感染率更高！
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，HPV一直被誤解成與女性、子宮頸癌或女生疫苗等有關。但其實 男生感染率可能更高。根據《The Lancet》的大型研究資料，全球男性HPV數據顯示，約 31%男性帶有任何型 HPV ，當中約 21% 屬於高風險型(致癌型)。而女性感染率方面則約為11%至12%，依年齡變動；其中年輕女性(20–24 歲)可見更高比例(可達20%+)。
HPV感染｜感染多數「無症狀」無聲患癌
黃醫生解釋指，男生感染率更高的原因是：
篩檢機制不足：女性通常有子宮頸抹片等既定流程；男性則缺乏同等的常規篩檢安排(臨床檢測部位在陰莖、肛門等區域)。
多數感染無症狀： 男性往往不會出現明顯警訊，因此更容易在未被察覺的情況下成為病毒的傳播來源。
另外，男生不只是傳染者：也可能是「癌症風險帶原者」。很多人只把 HPV 和「子宮頸癌」連在一起，於是誤會HPV是女生的問題、女生要打疫苗就好。 但事實是男性也可能罹患HPV相關癌症。只是部位不同。常見HPV相關男性癌症包括：
口咽癌(近年男性發生率上升)
肛門癌
陰莖癌
其中口咽癌在男性的發生率相對更高。因此，HPV對男女都不是「只有傳染」的問題，而是同樣牽涉到癌症預防。
黃醫生指出，雖然男生感染率更高，但女性更容易發生癌，而不是高傳染率的男生。因為女性的子宮頸轉化區等結構，較容易成為HPV長期感染與基因改變的環境，因此更可能走向癌化。相較之下，男性陰莖皮膚多為角化皮膚形態，病毒較傾向停留在表層，較不容易形成同等的長期整合條件。因此女性更偏向「持續性與致癌靶位」，而男性更偏向「較易被清除但仍可能傳播」。然而，這不表示男性就無風險；因為男性同樣可能發生HPV相關癌症，只是部位與病程路徑不同。
HPV感染｜醫生揭3類人最高危要小心！
目前多數國際指引的核心精神是，愈早接種(未感染前)效果愈好、 不分男女，HPV疫苗是預防癌症的工具。
女性
最佳施打年齡常建議在9–14歲(未有性行為前)
15–26歲仍強烈建議補接種
27–45歲可個別評估
男性
9–26歲通常具有較佳保護效益
27–45歲可個別評估是否接種
而疫苗，對以下男性族群特別重要：
多重性伴侶
男男性行為(MSM)
尚未完成 HPV 疫苗者
HPV感染｜醫生3大提醒
黃醫生強調，男性缺乏常規篩檢 ，且多數感染無症狀，在HPV相關口咽癌在男性有上升趨勢 。所以提醒：
沒症狀 ≠ 沒感染
有性行為後仍有疫苗價值，只是保護可能下降
有較高風險行為(無論男女)更應主動評估
若伴侶間不確定彼此狀態，也建議以健康管理角度討論檢查與疫苗