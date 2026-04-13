HPV感染｜HPV男生感染率更高！感染多數「無症狀」無聲患癌 醫生揭3類人最高危要小心！

HPV(人類乳突病毒)對男生的影響絕不亞於女性！有醫生指出，很多人也以為HPV是女性專屬，但其實上男女皆有機會感染。而且男生感染率甚至更高，而且男性多數是「無症狀攜帶者」，可能在無聲無色間傳播病毒，或是患上癌症。醫生指出，有3類男士更高危要多加提防。

多數感染無症狀： 男性往往不會出現明顯警訊，因此更容易在未被察覺的情況下成為病毒的傳播來源。

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，HPV一直被誤解成與女性、子宮頸癌或女生疫苗等有關。但其實 男生感染率可能更高。根據《The Lancet》的大型研究資料，全球男性HPV數據顯示，約 31%男性帶有任何型 HPV ，當中約 21% 屬於高風險型(致癌型)。而女性感染率方面則約為11%至12%，依年齡變動；其中年輕女性(20–24 歲)可見更高比例(可達20%+)。

另外，男生不只是傳染者：也可能是「癌症風險帶原者」。很多人只把 HPV 和「子宮頸癌」連在一起，於是誤會HPV是女生的問題、女生要打疫苗就好。 但事實是男性也可能罹患HPV相關癌症。只是部位不同。常見HPV相關男性癌症包括：

口咽癌(近年男性發生率上升) 肛門癌 陰莖癌

其中口咽癌在男性的發生率相對更高。因此，HPV對男女都不是「只有傳染」的問題，而是同樣牽涉到癌症預防。

黃醫生指出，雖然男生感染率更高，但女性更容易發生癌，而不是高傳染率的男生。因為女性的子宮頸轉化區等結構，較容易成為HPV長期感染與基因改變的環境，因此更可能走向癌化。相較之下，男性陰莖皮膚多為角化皮膚形態，病毒較傾向停留在表層，較不容易形成同等的長期整合條件。因此女性更偏向「持續性與致癌靶位」，而男性更偏向「較易被清除但仍可能傳播」。然而，這不表示男性就無風險；因為男性同樣可能發生HPV相關癌症，只是部位與病程路徑不同。