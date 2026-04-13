孕期血壓升高怎麼辦？妊娠高血壓全面解析

妊娠高血壓與子癲前症是孕期常見的高風險情況，通常在懷孕中後期出現。若未能及時辨識與妥善控制，可能對母體與胎兒造成嚴重影響。雖然部分孕婦在初期未必感到明顯不適，但身體 其實會釋放一些重要警訊。了解這些危險信號，並透過規律產檢及早發現異常，是保障母嬰安 全的重要關鍵。 常見的危險信號 妊娠高血壓可能在懷孕20週後逐漸出現。部分孕婦會感到持續或劇烈頭痛，與一般孕期疲勞 引起的不適不同，這類頭痛往往難以緩解。同時，視力異常亦是需要特別留意的症狀，包括視力模糊、看到閃光或對光線變得敏感。此外，上腹部右側疼痛可能與肝功能受影響有關，也屬 於警示信號之一。

水腫在孕期並不罕見，但若手部、臉部或四肢突然明顯腫脹，並伴隨體重在短時間內快速增加，便可能與體內水分滯留及血壓升高有關。若同時出現尿量減少或檢查顯示尿蛋白陽性，更需高度警覺。這些症狀可能代表血壓已達危險水平，甚至發展為子癲前症，應立即就醫評估。 對母嬰的潛在影響 妊娠高血壓不僅影響母體血壓數值，更可能干擾全身血液循環。當胎盤血流減少時，胎兒獲得的氧氣與營養供應會受到影響，可能導致生長受限或需要提早出生。

對母親而言，嚴重高血壓可能引起器官功能受損，例如肝腎異常或凝血問題。在更嚴重的情況下，可能出現胎盤早期剝離，甚至演變為子癲症，導致抽搐或中風等危急併發症。因此，任何疑似症狀都不應輕忽。 及早偵測與安全管理 由於部分孕婦在早期並無明顯不適，定期產檢成為最有效的防線。每次產檢量度血壓與檢測尿蛋白，有助於在症狀尚未明顯前發現異常。對於首次懷孕、多胎妊娠、肥胖或本身有高血壓病史的女性，更應加強監測。 當出現頭痛、視力改變、明顯水腫或上腹疼痛等警示症狀時，應立即求醫。醫生會根據血壓水平與整體狀況，評估是否需要藥物控制或進一步觀察。若病情較為嚴重，可能需要安排提早分娩，以保障母嬰安全。

妊娠高血壓與子癲前症雖然具有潛在風險，但透過規律產檢、細心觀察身體變化以及與醫療團隊緊密合作，大多數情況都能及早發現並有效管理。懷孕期間，任何異常不適都值得重視。及時採取行動，不僅能守護孕媽的健康，也為寶寶的安全成長建立最穩固的基礎。

婦產科專科醫生 張凱晴醫生

資料由婦產科專科醫生張凱晴醫生提供。