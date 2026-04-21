濕敏、爛嘴、痕癢難擋！香港氣候易中招 反覆發作 港人都市病全因免疫力失調？網民：有方法可調節免疫力

天氣一轉，不少人都會明顯感覺到「濕敏」、「爛嘴」問題又再出現！皮膚無故紅點／一撻撻，最難捱是痕癢不斷；嘴角亦容易反覆出事，一攰、一捱夜就「爛嘴」。以為是天氣轉變小問題？其實是免疫系統出事！港人長期生活節奏急促、精神壓力大，加上香港又焗又濕，令身體長期處於高負荷狀態，免疫失調，問題自然年年重演。
濕敏、爛嘴是身體免疫力響警號
好多人以為濕敏、爛嘴是外在刺激所致，其實背後往往與免疫系統調節失衡有密切關係。當免疫力過強或過弱，身體會容易出現過度防禦反應，導致皮膚特別敏感、容易痕癢，亦更容易反覆發作。再加上香港屬亞熱帶潮濕氣候，春夏期間濕度高，汗水、塵埃、空氣污染，加上冷氣與戶外溫差頻繁切換，令皮膚屏障長期受壓。如果同時捱夜、飲食不定時、精神緊張，免疫系統便更難維持平衡，濕敏與爛嘴自然變成「好唔清、斷唔到尾」的長期困擾。
網民：要由內而外調節免疫力 五色靈芝幫到手
濕敏等問題永遠是網絡最能引起共鳴的話題，近日便有網民分享，自己從西醫處得知因免疫失調以至皮膚出事，但又不想服用西藥，於是開始中醫保健調理方向；網民指透過五色靈芝作日常調理，嘗試從內在改善反覆問題，的確見到成效。
原來早有科研顯示，靈芝所含的多醣體及三萜類成分，具備免疫調節作用，並非單純提升免疫力，而是協助免疫系統回到平衡狀態：當免疫反應過強時，有助舒緩身體反出的過激反應；當免疫功能偏弱時，則提供支持。當免疫系統不再經常「誤判」，皮膚痕癢、紅腫，以及爛嘴反覆出現的頻率，便有機會逐步減少。這種從體質入手、著重長期調整的方式，正正針對濕敏、爛嘴等因免疫系統引發的都市問題。
20年全港銷售No.1五色靈芝 都市人的免疫力調節皇者
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^根據Nielsen 尼爾森2002年9月-2020年8月全港整體靈芝零售調查報告（© 2021 The Nielsen Company版權所有）及IQVIA 2020年11月-2024年10月全港整體靈芝零售調查報告（IQVIA 版權所有）
*Oracle Added Value 2012
^^本港大學2004年報告，服用五色靈芝72小時後，免疫蛋白分子提升4倍。
**Data on file; 以相等於3.3克靈芝的原料作測試之結果
`Data on file; 體外酵素試驗之結果