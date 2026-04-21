濕敏、爛嘴、痕癢難擋！香港氣候易中招 反覆發作 港人都市病全因免疫力失調？網民：有方法可調節免疫力

天氣一轉，不少人都會明顯感覺到「濕敏」、「爛嘴」問題又再出現！皮膚無故紅點／一撻撻，最難捱是痕癢不斷；嘴角亦容易反覆出事，一攰、一捱夜就「爛嘴」。以為是天氣轉變小問題？其實是免疫系統出事！港人長期生活節奏急促、精神壓力大，加上香港又焗又濕，令身體長期處於高負荷狀態，免疫失調，問題自然年年重演。

濕敏、爛嘴是身體免疫力響警號

好多人以為濕敏、爛嘴是外在刺激所致，其實背後往往與免疫系統調節失衡有密切關係。當免疫力過強或過弱，身體會容易出現過度防禦反應，導致皮膚特別敏感、容易痕癢，亦更容易反覆發作。再加上香港屬亞熱帶潮濕氣候，春夏期間濕度高，汗水、塵埃、空氣污染，加上冷氣與戶外溫差頻繁切換，令皮膚屏障長期受壓。如果同時捱夜、飲食不定時、精神緊張，免疫系統便更難維持平衡，濕敏與爛嘴自然變成「好唔清、斷唔到尾」的長期困擾。