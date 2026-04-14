打鼻鼾是柏金遜症隱形推手？醫生呼籲：及早治療助防神經退化

吳雅純醫生建議，中老年族群若有打鼻鼾、白天嗜睡等情形，應及早進行睡眠評估，並透過體重控制、睡眠姿勢調整或相關治療改善睡眠窒息問題。

長期受打鼻鼾、夜間呼吸中斷困擾的人，不只精神狀態受影響，要當心可能是神經退化疾病的警號！台北市立聯合醫院和平婦幼院區神經內科主治醫生吳雅純指出，近年相關研究發現，未治療的睡眠窒息症(OSA)，與柏金遜症風險上升具有明顯關聯，尤其在男性與60歲以上族群更為顯著。但若及早介入治療，相關風險就有機會下降，顯示睡眠健康已成為可調整的重要預防因子。

睡不好不只會更累 大腦「清垃圾」功能也失靈

吳雅純醫生提到，睡眠窒息症患者在夜間反覆出現呼吸停頓，會導致身體陷入慢性間歇性缺氧，進而產生大量氧化壓力，並誘發神經發炎反應。大腦黑質區中脆弱的多巴胺神經元，長期在這種缺氧環境下，容易受損凋亡；而多巴胺神經元的退化，正是柏金遜症最核心的病徵。

此外，吳雅純醫生解釋，人體在深度睡眠期間，大腦的「類淋巴系統」會啟動清除機制，排除腦內錯誤摺疊的病理蛋白；但睡眠窒息症導致的頻繁覺醒與睡眠片段化，會嚴重干擾這套「夜間清道夫系統」的效率，會促使有害蛋白在腦內逐步累積，增加神經退化風險。