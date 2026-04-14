BMI｜體重過輕可能存在甚麼問題？抵抗力下降易病 營養不均或致月經失調

雖然肥胖可能對身體構成危害，但過瘦也不是健康，如體重過輕、食物攝取不足的情況下，可能會導致營養不足，進而導致便秘、抵抗力下降、容易病等問題，也會增加未來月經失調、罹患骨質疏鬆症或其它慢性疾病的機會。

除了以BMI作標準外，也可參考體脂比例，一般男士體脂應維持在14%至23%，而女士脂肪比例約為17%至27%。

BMI(體重指標)是用作分析體重是否適中最常用的方法，計算方式如下：

BMI ｜體重過輕可能造成的問題一：下視丘停經

過度減肥、疲憊、生活不規律、強烈壓力等都可能導致下視丘停經，會導致大腦壓抑促性腺激素分泌，引發「類更年期」症狀。

因為是由荷爾蒙不協調造成，因此只要調整飲食及壓力，並及早求醫都可改善症狀。

BMI ｜體重過輕可能造成的問題二：便秘

食物攝取量過少、食得太清沒有油分、營養不良、腸道蠕動過慢或纖維或水分攝取不足，都可能導致便秘，只要增加高纖食物、健康油脂、補充足夠水分，並增加運動時間，也可改善問題。