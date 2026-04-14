著軟底鞋 留意兩問題！

近年興起以「踩屎感」為賣點的軟底鞋，聲稱其極度柔軟、舒適且具備高避震功能，可減輕腳底壓力。不過註冊物理治療師陳啟泰提醒，不少港人本身有功能性扁平足，如突然由正規鞋轉為支撐不足的軟底鞋，可能會出現因肌肉過勞而導致的疾病如肌筋膜痛症等。 軟底鞋標榜舒適感，旨在減輕足部壓力、保護受傷部位，或適合高強度運動後、骨折、韌帶損傷、術後腫脹或足底筋膜炎康復等。設計上一般較寬鬆輕便，鞋底多為「船底設計」以減低腳步用力時的疼痛。惟黃種人的基因加上都市人習慣在石屎路上行走，都令我們的腳掌易有肌力不足甚至寬扁足(功能性扁平足)的問題，過去港人習慣穿正規鞋(即支撐力強)生活，如果突然轉去軟底鞋，則可能出現兩大問題。

缺乏支撐 不只軟底鞋，近年興起的赤足鞋，或赤腳等，其實也可能造成同樣的問題。陳啟泰解釋，普遍亞洲人的腳掌都過度前旋，而扁平足是其中一個導致過度前旋的原因，其腳掌在站立時會內側向下塌，腳掌及足踝無法維持正中；走路時腳掌會向內側下旋(即內旋足)。若此腳形未經訓練，而平日依賴穿正規鞋活動，就會導致腳掌力度不足，無法支撐雙腳維持在正中位置及腳橋；一旦換上軟底鞋，在腳掌缺乏支撐的情況下，就可能會出現內側痛症，包括足底筋膜炎、足筋痛、阿基里斯腱痛症，甚至內側膝蓋痛。

過度使用肌肉導致痛症 突然改穿軟底或兩側沒有支撐的鞋，初時會感到非常舒服，但在步行時會增加使用的肌肉，如勉強繼續，或出現肌肉過勞所產生的疾病，包括肌筋膜的勞損及痛症，嚴重更可能會導致小腿脛骨痛等問題。陳啟泰指，人體就像建築物一樣，如地基打得不穩，或腳著地的方式或力道有所改變，大多會出現肌筋膜痛症，如脛骨後肌痛，甚至腰關節也會受影響。 足部檢查避免惡化 如穿軟底鞋一段時間後雙腳出現問題，就應立即停止再穿。陳啟泰表示，如果是很明確知道換鞋後出現問題，當然首先是換鞋；但及後也要做足部檢查。「如果腳形正常，其實穿甚麼鞋也可以，但如腳形本身有問題而導致痛症就要及早處理，以免痛症惡化下去。」

出現內側痛症者，或因肌肉過勞而產生的問題，可透過電療、針灸、手法治療等處理，但治療前必須先做一次完整的腳形及脊骨形狀檢查，了解痛症是否因腳形而起。如果是幼兒，可透過運動或選鞋上，及早矯正問題腳形及因過度前旋而引起的炎症問題；而成年人腳形雖然已定，也可透過運動和訂製鞋墊減少傷害。 雖然軟底鞋支撐不足，未必適合日常長時間步行，但其減少了著地的衝擊力，反而適合跑步，避免出現亞基里斯腱筋腱炎及脛骨問題。