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健康
出版：2026-Apr-15 07:00
更新：2026-Apr-15 07:00

睡眠｜瞓足8個鐘實則有效睡眠4個鐘都冇 長期恐致腦退化 醫生教5招安眠

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Wayne 02

睡眠｜瞓足8個鐘實則有效睡眠4個鐘都冇 長期恐致腦退化 醫生教5招安眠

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睡得足卻總覺睡不夠？有醫生指出，許多人即使睡足8小時，但其實有效睡眠時卻一半也沒有，所以起床還是全身疲倦，而且長期更可能會引致腦退化或心血管疾病。醫生指出，有5大方法有助睡眠。

睡眠｜瞓足8個鐘實則有效睡眠4個鐘都冇

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，很多人求醫時直覺認為是「睡眠總時間不足」，但從睡眠醫學的角度，元兇其實是睡眠碎片化(Sleep Fragmentation)。他解釋指，睡眠碎片化指的是夜間睡眠反覆被中斷，大腦頻繁出現「微覺醒(micro-arousal)」，導致始終無法進入或維持在真正的深睡眠階段。表面上，你可能記錄到7至8小時的臥床時間，但實際上有效的生理修復睡眠可能僅有一半。

睡眠｜正常睡眠週期

黃醫生指，正常睡眠會以約90分鐘為一個週期，依序經歷：

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  1. N1(淺睡期)

  2. N2(淺睡期)

  3. N3(深睡眠期，又稱慢波睡眠)

  4. REM(快速動眼期)

當睡眠被反覆打斷，深睡眠(N3)與REM睡眠均顯著減少，覺醒次數增加。結果就是大腦無法獲得完整的修復，即使躺了很久，醒來仍感疲憊不堪。

睡眠建議時間｜（am730製圖） 睡眠建議時間｜（am730製圖） 睡眠建議時間｜（am730製圖）

睡眠｜長期睡眠碎片化恐致腦退化

而長期碎片化睡眠亦會對生理造成衝擊，引發一系列全身性病理變化。

1. 慢性發炎反應上升

  • 頻繁的睡眠中斷會促使體內促發炎細胞激素升高，與多種慢性疾病的發生與進展密切相關。

2. 代謝異常與肥胖風險

碎片化睡眠會干擾能量代謝調控：

  • 胰島素敏感性下降

  • 飢餓素(Ghrelin)濃度上升

  • 瘦素(Leptin)濃度下降

上述變化會顯著增加肥胖、代謝症候群及第二型糖尿病的風險。

3. 大腦廢物清除系統受損

  • 深睡眠期間，大腦會啟動腦淋巴系統(Glymphatic System)，負責清除代謝廢物。睡眠碎片化使腦淋巴系統效率降低，長期累積的神經毒性蛋白被認為與阿茲海默症風險上升有關。

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4. 心血管死亡風險增加

  • 牛津大學研究團隊發現，睡眠碎片化程度愈高，心血管疾病相關死亡風險愈高，且此關聯在女性族群中更為顯著。

睡眠｜5症狀或患睡眠窒息症

黃醫生指，許多人以為碎片化睡眠等同於「失眠」，但在臨床上，最常見的根本原因其實是阻塞型睡眠窒息症(OSA)。

典型特徵包括：

  1. 大聲且不規則的打鼾

  2. 睡眠中呼吸暫停(由旁人觀察到)

  3. 夜間反覆驚醒

  4. 白天過度嗜睡

  5. 記憶力減退

根據流行病學研究估計，約10%至30%的成年人患有OSA，但其中絕大多數未被診斷。

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睡眠窒息症｜4個症狀反映你可能有睡眠窒息症（am730製圖） 睡眠窒息症｜4個症狀反映你可能有睡眠窒息症（am730製圖） 睡眠窒息症｜4個症狀反映你可能有睡眠窒息症（am730製圖） 睡眠窒息症｜4個症狀反映你可能有睡眠窒息症（am730製圖） 睡眠窒息症｜4個症狀反映你可能有睡眠窒息症（am730製圖）

睡眠｜醫生教5招安眠

若經常出現「睡了像沒睡」的困擾，黃醫生建議，先檢視並調整以下生活因素：

  1. 白天接受足夠的自然光照射

  2. 晚間避免咖啡因攝取

  3. 睡前1至2小時減少藍光暴露

  4. 維持規律運動

  5. 限制白天補眠時間

若上述調整後仍無明顯改善，且合併以下情況，建議接受睡眠檢查，評估是否為睡眠窒息症：

  • 打鼻鼾

  • 夜間醒來次數頻繁

  • 白天極度疲倦

黃醫生指，重要的不是「睡了多久」，而是「睡得有多深」。 8小時的碎片化睡眠，其修復效益可能遠低於6至7小時的高品質連續深睡眠。

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