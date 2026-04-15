睡眠｜瞓足8個鐘實則有效睡眠4個鐘都冇 長期恐致腦退化 醫生教5招安眠

睡得足卻總覺睡不夠？有醫生指出，許多人即使睡足8小時，但其實有效睡眠時卻一半也沒有，所以起床還是全身疲倦，而且長期更可能會引致腦退化或心血管疾病。醫生指出，有5大方法有助睡眠。

黃醫生指，正常睡眠會以約90分鐘為一個週期，依序經歷：

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，很多人求醫時直覺認為是「睡眠總時間不足」，但從睡眠醫學的角度，元兇其實是睡眠碎片化(Sleep Fragmentation)。他解釋指，睡眠碎片化指的是夜間睡眠反覆被中斷，大腦頻繁出現「微覺醒(micro-arousal)」，導致始終無法進入或維持在真正的深睡眠階段。表面上，你可能記錄到7至8小時的臥床時間，但實際上有效的生理修復睡眠可能僅有一半。

當睡眠被反覆打斷，深睡眠(N3)與REM睡眠均顯著減少，覺醒次數增加。結果就是大腦無法獲得完整的修復，即使躺了很久，醒來仍感疲憊不堪。

深睡眠期間，大腦會啟動腦淋巴系統(Glymphatic System)，負責清除代謝廢物。睡眠碎片化使腦淋巴系統效率降低，長期累積的神經毒性蛋白被認為與阿茲海默症風險上升有關。

頻繁的睡眠中斷會促使體內促發炎細胞激素升高，與多種慢性疾病的發生與進展密切相關。

而長期碎片化睡眠亦會對生理造成衝擊，引發一系列全身性病理變化。

4. 心血管死亡風險增加

牛津大學研究團隊發現，睡眠碎片化程度愈高，心血管疾病相關死亡風險愈高，且此關聯在女性族群中更為顯著。

睡眠｜5症狀或患睡眠窒息症

黃醫生指，許多人以為碎片化睡眠等同於「失眠」，但在臨床上，最常見的根本原因其實是阻塞型睡眠窒息症(OSA)。

典型特徵包括：

大聲且不規則的打鼾 睡眠中呼吸暫停(由旁人觀察到) 夜間反覆驚醒 白天過度嗜睡 記憶力減退

根據流行病學研究估計，約10%至30%的成年人患有OSA，但其中絕大多數未被診斷。