白蝕影響情緒 適當治療復色有望

白蝕是一種後天自身免疫系統疾病，免疫系統攻擊皮膚的黑色素細胞，令受影響部位出現白斑。絕大部分情況下，白蝕不會影響性命，但會導致患者自卑及負面心理影響。近年出現的新型治療，有助患者回復原來膚色，重拾自信。
香港皮膚健康基金會主席、皮膚科專科醫生陳厚毅指，「白蝕可出現在身體任何部位，手、腳、軀幹、面部、頭皮、眉毛，甚至口腔和鼻子內側都有可能變白。如患者患有其他自身免疫病、又或有白蝕家族史，出現白蝕的風險會增加；病情可能由身體或情緒壓力等誘發。」
生活質素下降
本港白蝕的發病率約0.5%至1%，估計約有4萬名患者。研究指出，逾半白蝕患者出現心理社會共病，包括抑鬱症、重性抑鬱障礙、焦慮症、社交恐懼症、污名化感覺、調節障礙、睡眠障礙、迴避和限制行為、自我意識、情緒障礙、關係困難和認知障礙等。針對中國白蝕患者的調查發現，患者的生活質素受到中度影響，主要是情緒狀態、社交及休閒活動，以及服裝選擇出現困難。
靶向性新療法
目前白蝕治療方法主要有局部外塗藥物、光療治療、口服免疫抑制劑等，嚴重者可考慮表皮移植或脫色治療，惟大多只可解決部分問題，患者亦未感滿意。近年出現的JAK抑制劑外塗藥膏，則可阻截白蝕的皮膚發炎訊號通路，助黑色素細胞重新活躍，令患處逐漸回復正常膚色。JAK抑制劑外塗藥膏的第三期臨床研究顯示，治療一年後，過半患者面部白蝕病情改善達七成半，改善超過一半的患者則有74.6%。
陳厚毅強調，「過往有不少患者以為冇得醫而放棄治療，現時接受適當治療其實成功率相當高。要留意白蝕時間愈長，治療所需的時間也愈長，病情亦有可能反覆，患者接受治療時需要有耐性，並應及早求醫。」
籲關注身心靈健康
今年26歲的Karen，在大學二、三年級的時候，因為要兼顧學業、迎新營和兼職，日夜顛倒加上壓力，有一天突然在嘴角出現了一個約5元硬幣大小的斑點。當時網上資訊不多，不知道是白蝕，並自行購買藥膏塗抹，結果反令皮膚灼傷，其後白蝕範圍更擴大至眉毛和面部位置。後來認真求醫之下，接受308nm準分子激光治療，情況始有好轉。Karen坦言白蝕令她感到不安，要戴口罩、用化妝品遮掩，甚至因要避開陽光而放棄一些工作機會。後來她明白到白蝕是身體給自己的訊息，要好好處理壓力、照顧身體健康狀況，同時希望病友可多關注身心靈健康。
為提高大眾對白蝕的認識，香港皮膚健康基金會推出了一套以白蝕患者兼香港空手道運動員曾綺婷為藍本的微電影，鼓勵患者積極面對病情。(https://www.youtube.com/@白蝕同行VitiligoHK)