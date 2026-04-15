白蝕影響情緒 適當治療復色有望

白蝕是一種後天自身免疫系統疾病，免疫系統攻擊皮膚的黑色素細胞，令受影響部位出現白斑。絕大部分情況下，白蝕不會影響性命，但會導致患者自卑及負面心理影響。近年出現的新型治療，有助患者回復原來膚色，重拾自信。 香港皮膚健康基金會主席、皮膚科專科醫生陳厚毅指，「白蝕可出現在身體任何部位，手、腳、軀幹、面部、頭皮、眉毛，甚至口腔和鼻子內側都有可能變白。如患者患有其他自身免疫病、又或有白蝕家族史，出現白蝕的風險會增加；病情可能由身體或情緒壓力等誘發。」

生活質素下降 本港白蝕的發病率約0.5%至1%，估計約有4萬名患者。研究指出，逾半白蝕患者出現心理社會共病，包括抑鬱症、重性抑鬱障礙、焦慮症、社交恐懼症、污名化感覺、調節障礙、睡眠障礙、迴避和限制行為、自我意識、情緒障礙、關係困難和認知障礙等。針對中國白蝕患者的調查發現，患者的生活質素受到中度影響，主要是情緒狀態、社交及休閒活動，以及服裝選擇出現困難。

靶向性新療法 目前白蝕治療方法主要有局部外塗藥物、光療治療、口服免疫抑制劑等，嚴重者可考慮表皮移植或脫色治療，惟大多只可解決部分問題，患者亦未感滿意。近年出現的JAK抑制劑外塗藥膏，則可阻截白蝕的皮膚發炎訊號通路，助黑色素細胞重新活躍，令患處逐漸回復正常膚色。JAK抑制劑外塗藥膏的第三期臨床研究顯示，治療一年後，過半患者面部白蝕病情改善達七成半，改善超過一半的患者則有74.6%。 陳厚毅強調，「過往有不少患者以為冇得醫而放棄治療，現時接受適當治療其實成功率相當高。要留意白蝕時間愈長，治療所需的時間也愈長，病情亦有可能反覆，患者接受治療時需要有耐性，並應及早求醫。」

籲關注身心靈健康 今年26歲的Karen，在大學二、三年級的時候，因為要兼顧學業、迎新營和兼職，日夜顛倒加上壓力，有一天突然在嘴角出現了一個約5元硬幣大小的斑點。當時網上資訊不多，不知道是白蝕，並自行購買藥膏塗抹，結果反令皮膚灼傷，其後白蝕範圍更擴大至眉毛和面部位置。後來認真求醫之下，接受308nm準分子激光治療，情況始有好轉。Karen坦言白蝕令她感到不安，要戴口罩、用化妝品遮掩，甚至因要避開陽光而放棄一些工作機會。後來她明白到白蝕是身體給自己的訊息，要好好處理壓力、照顧身體健康狀況，同時希望病友可多關注身心靈健康。