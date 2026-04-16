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健康
出版：2026-Apr-16 12:00
更新：2026-Apr-16 12:00

消委會牙刷推介｜29 款牙刷評測13款刷毛不合格 恐傷牙齦 滿分產品只需最平6.2蚊支 附選購tips

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Hoi C

消委會牙刷推介｜29 款牙刷評測13款刷毛不合格 恐傷牙齦 滿分產品只需最平6.2蚊支 附選購tips

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牙刷是每天都會使用的日用品，不過原來選錯牙刷可能會由守護口腔變成傷害牙齦！根據消委會第593期的報告，市面上評測29 款牙刷中，當中有13款刷毛屬不合格，有可能會傷及牙齦，影響口腔健康。另外，亦發現在各種測試中有良好表現，甚至在刷毛表現達滿分的產品只需6.2蚊支。消委會亦教大家選購及使用牙刷的貼士，讓大家可以安心又正確地使用這個日用品。

消委會牙刷推介｜3分之1成年人蛀牙不處理 揀錯牙刷傷牙肉

衛生署最新報告《2021年口腔健康調查報告》指揭示，香港近三分之一成年人、約一半非院舍長者的蛀牙未獲處理；另有四成人士牙齦經常出血。雖然大眾天天刷牙，但若牙刷品質不良，不僅清潔不徹底，還可能磨損牙齒、傷害牙肉。消委會測試了29款成人手動牙刷，協助消費者挑選合適產品，保障口腔健康。

是次測試中消委會測試了29款成人手動牙刷，來源地包括中國、日本、越南等等，包括18款單支裝和11款多支包裝，售價由$79.9至$1,688不等。售價方面，單支裝牙刷每件價格為9.0至69.9港元；多支包裝每包內含2至8支，售價為9.0至49.5港元，平均每支約3.0至17.5港元。

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消委會牙刷推介｜1款較易斷恐刮傷口腔

消委會首先處理物理性能測試，測試牙刷樣本的頸部是否具備足夠韌性，否則刷頭可能在使用中斷裂，尖銳處有機會刮傷口腔。結果發現只有1款低於標準要求不合格。另外，在感官質量及邊緣、尖端和毛束拉力上，結果都發現，全部樣本均符合標準要求，表現理想。

刷毛軟硬度也可能會影響清潔效果，若毛束彎曲力愈小，刷毛愈柔軟；愈大則愈硬。軟毛對牙齦較溫和，硬毛清潔力較強但易傷牙肉。毛束彎曲力最小的是Watsons 纖細柔軟牙刷 (軟毛) (精巧刷頭) (5支裝) (1.40)；最大的是Mannings Guardian備長炭抗菌牙刷(中毛)3支裝 Charcoal Anti-bacterial Toothbrush (Medium) 3pcs (8.55)。

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消委會牙刷推介 磨毛表現理想

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消委會牙刷推介｜13款刷毛不合格 恐傷牙齦

在刷毛安全性測試中，29款牙刷樣本中，有13款磨毛表現不佳。消委會指，刷毛頂端應磨圓，否則尖銳毛刺會磨損牙齦。內地市場時有發現牙刷刷毛不合格而被召回的個案，可見刷毛品質存在一定風險。測試分兩類，包括磨毛和磨尖絲。

磨毛(頂端圓滑)理想的刷毛應呈半球形。在24款含磨毛的樣本中，13款未達標，其中1款平毛牙刷僅有33.9%合格(標準要求60%)，另外12款異形毛牙刷的合格率低至0%至35.2%(標準要求40%)，表現不太理想。即超過半數樣本的刷毛磨得不夠圓，容易傷害牙肉。

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消委會牙刷推介｜刷毛不圓牙齦會萎縮！

消委會特別諮詢了香港牙醫學會代表徐傑漢教授的專業意見。徐教授說明，在1970年代，磨圓刷毛的技術尚未出現，當時的牙刷全部採用「平毛」，也就是直接切割、未經圓滑處理的刷毛。他引用2017年一份國外臨床研究指出：與使用40%至50% 或超過90% 磨毛的牙刷相比，使用完全「平毛」的軟毛牙刷，會導致明顯且較嚴重的牙齦萎縮。

不過，徐教授也補充，有些牙刷在設計上會刻意混合不同形狀的刷毛，以達到不同的清潔效果。各國對牙刷的標準不盡相同。例如，現行的日本工業標準(JIS S3016-1995)雖然沒有訂定「磨毛」測試，但要求進行「刷頭刷毛壓縮載荷測試」，其目的同樣是確保產品能減少對牙齦的傷害。

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磨尖絲(頂端尖細，可深入牙縫)，在全部21款含磨尖絲的樣本均符合標準，表現理想。

牙刷的刷毛耐用度易受單絲彎曲影響，單絲彎曲恢復率低的牙刷，刷毛很快會散開、捲曲，影響清潔效果。消委會測試結果發現，樣本DENTALPRO W TOOTHBRUSH 4 ROW恢復率僅54.6%，低於60%標準，不合格，其餘28款良好。

而本次測試中的牙刷化學安全上全部合格，測試8種重金屬及6種塑化劑，全部樣本均未檢出，安全過關。

消委會牙刷推介 磨毛表現不太理想

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消委會牙刷推介｜消委會教8招揀+用牙刷 用手背試試最準確

消委會提醒，消費者選購牙刷時，應按個人年齡、需要及口腔健康狀況選用合適的牙刷，同時也要留意以下4步：

選購時注意：

  1. 刷毛材質：天然毛柔軟不耐用；尼龍耐磨但易變形；聚酯便宜耐用但偏硬，常以錐形尖端改善。

  2. 刷毛軟硬度：包裝標示的「軟/中/硬」並無統一標準。軟毛可減少刷傷牙齦及磨損琺瑯質的風險。可用手背輕按刷毛，確保不會嚴重變形或有刺痛感

  3. 刷毛類型：磨毛頂端圓潤光滑，減少傷害。磨尖絲超細刷毛，可深入牙縫，但較易變形、彎曲或分叉。

  4. 刷頭大小：刷頭細小者較靈活，但過小會影響刷牙效率。一般成人適用刷頭直徑約等於一枚港幣一元硬幣。此外，可依個人喜好選擇刷毛排列及刷柄設計。

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使用時注意：

  1. 每日刷牙兩次，每次約兩分鐘。

  2. 刷牙後用清水沖洗牙刷，甩乾水分，刷頭向上置於杯中，放在通風處。

  3. 請勿與他人共用牙刷，以免交叉感染。

  4. 每3個月或刷毛向外彎曲時即應更換牙刷。彎曲的刷毛不僅影響清潔效果，還可能損傷口腔組織。

刷牙方法4大要點 ，維持口腔健康減少牙周病（am730製圖） 刷牙方法4大要點 ，維持口腔健康減少牙周病（am730製圖） 刷牙方法4大要點 ，維持口腔健康減少牙周病（am730製圖） 刷牙方法4大要點 ，維持口腔健康減少牙周病（am730製圖） 刷牙方法4大要點 ，維持口腔健康減少牙周病（am730製圖） 刷牙方法4大要點 ，維持口腔健康減少牙周病（am730製圖）

消委會牙刷推介｜美國牙科揭4招正確的刷牙方法

消委會表示，良好工具亦要配合正確的刷牙方法，才能有效清潔牙齒，保持口腔健康。美國牙科協會(ADA)建議：

  1. 使用軟毛牙刷，力度要輕。

  2. 牙刷斜45度對準牙齦線(見圖)，輕柔、短距離前後移動。

  3. 清潔前牙內側時，將牙刷豎起，上下刷動。

  4. 每個牙面(外側、內側、咬合面)都要徹底清潔，每次約兩分鐘，每日兩次。

消委會牙刷推介｜長者無牙都要刷？5類長者口腔護理要點

即使長者只剩幾顆牙齒，甚至全口無牙，也應保持口腔清潔。當照顧者在協助長者清潔口腔時，應注意以下事項：

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  • 有牙齒者：選擇加大握柄、防滑設計的牙刷。

  • 失去部分牙齒者：使用單頭牙刷(刷頭細小)圍繞剩餘牙齒，貼近牙齦邊緣清潔。

  • 完全無牙者：每晚用乾淨紗布蘸開水，擦拭口腔一次。

  • 佩戴假牙托者：每晚睡前取下，用軟毛牙刷加適量洗潔精徹底清潔假牙托，定期輔以假牙片溶液浸泡。植體支撐的假牙托，可用單頭牙刷清潔露出的植體。

  • 日常護理：使用牙線、牙線棒或牙縫刷清潔牙縫。舌苔厚重者可用舌刮或牙刷輕輕清潔舌頭。

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