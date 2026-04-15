面癱是中風先兆嗎？了解面癱原因及治療方法

如果有一天忽然嘴歪眼斜、半邊臉不受控制，甚至連漱口都會漏水，可能是中風先兆？這症狀其實是俗稱「面癱」的面神經麻痺。 面癱並不罕見，特別是在季節交替、工作壓力大或身體免疫力下降時更容易發病。究竟面癱原因是甚麼？目前醫學界有哪些有效的面癱治療方法？本文將為你全面剖析，並教你如何快速分辨面癱與中風，把握黃金治療時機。 甚麼是面癱？ 面癱（Facial Paralysis），醫學上稱為「面神經麻痺」，是指大腦控制面部肌肉的第七對腦神經線（面神經）受損或發炎，導致面部肌肉出現癱瘓或功能障礙。患者會喪失部分或全部面部表情的控制能力，症狀通常集中在臉部的其中一側。

常見的面癱原因 要對症下藥，首先必須釐清引發面癱的源頭。醫學界一般將面癱原因分為「周圍性」及「中樞性」兩大類： 1. 周圍性面癱（最常見的貝爾氏麻痺症） 這是臨床上最普遍的面癱類型，大多是因為面神經在離開腦幹後，於顱骨內的狹窄神經管中發炎、水腫並受到壓迫所致。常見的誘發因素包括： 病毒感染： 最典型的例子是貝爾氏麻痺症（Bell's Palsy），醫學界普遍認為與潛伏在體內的單純疱疹病毒有關。當患者過度勞累、長期熬夜或免疫力低下時，病毒便會乘虛而入。

帶狀疱疹病毒（生蛇）： 若病毒攻擊面神經及聽覺神經，可引發亨特氏症候群（Ramsay Hunt Syndrome），除了面癱外，耳朵附近更會長出水泡，並伴隨劇痛及聽力受損。

其他因素： 包括面部受寒、中耳炎、頭部或面部外傷、以及糖尿病引發的神經病變等。

2. 中樞性面癱（警惕腦血管疾病） 這類面癱的根源在於大腦內部，屬於更危急的狀況。控制面部肌肉的大腦皮層或腦幹運動神經核以上的部位受損。常見原因包括： 中風（缺血性或出血性腦中風）： 腦血管阻塞或爆裂導致腦細胞壞死。

腦腫瘤或腦血管畸形： 腫瘤的生長壓迫了負責控制面神經的腦部區域。 如何分辨面癱與中風？牢記「FAST」口訣 由於中樞性面癱（如中風）可能危及生命，正確區分普通面癱與中風至關重要。普通的貝爾氏麻痺症通常只影響單邊面部（包括額頭無法皺紋、眼睛無法閉合）；而中風引起的面癱，患者通常仍能皺起額頭的火車軌，也能閉上眼睛，但會伴隨其他嚴重的神經系統症狀。

大家可利用國際通用的「FAST」口訣進行初步評估： F (Face) 面部： 要求患者微笑，觀察單側嘴角是否下垂。

A (Arm) 手臂： 要求患者平舉雙手，觀察其中一隻手是否無力下垂。

S (Speech) 說話： 要求患者說一句簡單的句子，聆聽是否口齒不清或無法表達。

T (Time) 時間： 若出現上述任何一個徵兆，即使症狀輕微，亦必須立即召喚救護車送院。 面癱的典型症狀：不只「歪嘴」這麼簡單 面癱的發病速度通常很快，症狀可在幾小時至幾天內達到高峰。除了最明顯的容貌改變外，患者還可能經歷以下不適：

面部表情失控： 口角歪向健康的一側，無法完成微笑、皺眉、嘟嘴等動作。

進食困難： 漱口或飲水時液體容易從嘴角流出，食物殘渣易積聚在癱瘓側的口腔內。

眼睛閉合不全： 患側眼睛無法完全合上（眼裂擴大），導致眼乾，甚至引發結膜炎或角膜炎。

感官異常： 舌頭前三分之二的味覺減退或消失；部分患者對聲音變得異常敏感（聽力過敏），耳後亦可能出現持續疼痛。 把握黃金時期治療面癱 確診面癱後，及早介入是完全康復的關鍵。針對不同的面癱原因，專科醫生會制定個人化的面癱治療方案：

藥物治療（控制發炎與病毒） 對於常見的貝爾氏麻痺症，發病首數天是治療的黃金期。醫生通常會處方高劑量口服類固醇（為期約一至兩週），以迅速減輕面神經的發炎和水腫，防止神經線受到不可逆轉的損傷。若懷疑由病毒引起，醫生亦會同步處方抗病毒藥物以加速痊癒。此外，亦會配合維他命B雜等神經營養藥物促進神經修復。 物理治療與復康訓練 當急性期過去後，物理治療在面癱復康中扮演著極重要的角色。物理治療師會利用超聲波、紅外線熱療或溫和的電刺激，促進面部的血液循環，防止肌肉萎縮。同時，指導患者進行針對性的「面部肌肉復康操」（如對鏡練習提眉、緊閉雙眼、鼓腮等），有助重新建立大腦與面部肌肉的連結。

外科微創手術 若面癱是由腦腫瘤、腦血管畸形，或嚴重的神經線受壓所引起，保守治療往往無效。這時神經外科醫生便需要介入，透過微創手術（如微創神經減壓術、腫瘤切除術或面神經修復術）來解除壓迫，盡最大可能保留及恢復神經功能。 面癱患者日常護理與眼睛保護 在漫長的康復期中，除了依賴醫學治療，患者的自我護理同樣重要，特別是眼睛保護： 預防角膜受損：由於患側眼睛無法完全閉合，缺乏淚水滋潤極易導致角膜潰瘍甚至影響視力。患者白天應定時滴醫生處方的人工淚液，並配戴防風眼鏡；睡覺時必須塗抹眼藥膏，並用透氣膠布或專用眼罩將眼睛貼合保護。 面部保暖：避免冷風直接吹向面部，夏天不要讓冷氣直吹，出門可佩戴口罩及圍巾。 情緒支援：容貌的驟變往往會為患者帶來極大的心理壓力與社交焦慮。家人應給予充分的理解與支持，患者亦要明白絕大多數的貝爾氏麻痺症只要治療及時，均能在數週至數月內完全康復，保持平穩樂觀的心態對神經修復有莫大幫助。

及早求醫，提升完全康復機會 總括而言，釐清面癱原因是決定面癱治療方向的重心。雖然大部分的面癱病例屬於良性的貝爾氏麻痺症，但我們絕不能掉以輕心，必須排除中風或腦部潛在疾病的風險。 若你或你的家人突然出現面部肌肉不受控的症狀，切勿盲目嘗試未經證實的偏方或單靠止痛藥拖延。建議立即尋求腦神經專科醫生的協助，透過詳細的臨床檢查及必要的影像學掃描（如磁力共振 MRI），及早制定適切的治療方案。