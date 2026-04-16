忙到爆痘又忟憎？女神 Sophie 葉蒨文都受熱氣困擾！靠一招清走虛實火 徹底紓緩熱毒 調理熱氣體質

最近人氣急升的女神Sophie葉蒨文工作接踵而來，廣告與拍攝檔期排得密密麻麻。然而，在鏡頭前總是以最佳狀態示人的她，私下竟透露自己長期受熱氣問題困擾，甚至因熱毒積聚而影響心情與健康。最近女神Sophie找到一個徹底清走熱毒又潤燥的方法，令她可以快速回復狀態，內外靚晒又可以以最佳狀態繼續應付工作！
都市生活節奏快 飲食不節制致熱毒積聚
Sophie的生活寫照其實是不少香港都市人的縮影。她坦言，在緊湊的拍攝日子裡，為了提神或滿足口腹之慾，常飲凍飲及進食煎炸熱氣食物，加上經常捱夜入廠拍攝，休息時間嚴重不足。特別在香港這種潮濕悶熱的天氣下，體內熱毒特別容易積聚，不但在外表上會出現好多難消除的痘痘、牙肉腫或口臭，經常感到咽喉不適、聲沙，甚至內在情緒變得「忟憎」燥底，腸胃亦容易出現肚谷谷的情況，這些徵狀正是身體燥熱上火的警示。
維特健靈「涼火清」源頭清熱毒 清虛實火又長效潤燥
面對熱毒反覆不斷尾，Sophie終於找到一個徹底清熱且潤燥的調理方法。她發現要維持女神狀態，必須從源頭清除積聚的熱毒。她選擇每日服用維特健靈「涼火清」，產品含有10種溫和的天然草本成分，不論是屬於燥底體質，或是因為熬夜過度導致的陰虛體質均適合服用。
「涼火清」的獨特之處在於其標本兼治的配方，成分中的梔子、牡丹皮與知母能強效清熱解毒，迅速紓緩當下的熱氣不適；同時配合天冬、麥冬等五種潤燥成分，在清火的同時滋陰調理，調理熱氣體質，改善內失衡，避免問題反覆出現。透過這種「清、潤、調」的三重強效機制，Sophie成功從源頭清走積熱，重拾內外平衡的健康狀態。
96%用家實證* 回復內外平衡最佳狀態
根據用家實測，高達96%的用家實證產品能有效改善熱氣熱毒*，更有87%的用家在短短兩周內便察覺上火徵狀有所改善*。維特健靈「涼火清」以純天然草本配方製成，性質溫和不傷身，讓都市人在忙碌的生活中，也能輕鬆保持內外靚麗，隨時迎接工作挑戰。
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*根據2025年涼火清產品試用後用家對產品功效認同度結果