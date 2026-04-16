忙到爆痘又忟憎？女神 Sophie 葉蒨文都受熱氣困擾！靠一招清走虛實火 徹底紓緩熱毒 調理熱氣體質

最近人氣急升的女神Sophie葉蒨文工作接踵而來，廣告與拍攝檔期排得密密麻麻。然而，在鏡頭前總是以最佳狀態示人的她，私下竟透露自己長期受熱氣問題困擾，甚至因熱毒積聚而影響心情與健康。最近女神Sophie找到一個徹底清走熱毒又潤燥的方法，令她可以快速回復狀態，內外靚晒又可以以最佳狀態繼續應付工作！

都市生活節奏快 飲食不節制致熱毒積聚

Sophie的生活寫照其實是不少香港都市人的縮影。她坦言，在緊湊的拍攝日子裡，為了提神或滿足口腹之慾，常飲凍飲及進食煎炸熱氣食物，加上經常捱夜入廠拍攝，休息時間嚴重不足。特別在香港這種潮濕悶熱的天氣下，體內熱毒特別容易積聚，不但在外表上會出現好多難消除的痘痘、牙肉腫或口臭，經常感到咽喉不適、聲沙，甚至內在情緒變得「忟憎」燥底，腸胃亦容易出現肚谷谷的情況，這些徵狀正是身體燥熱上火的警示。