飲湯傷腎｜65歲男受傷飲湯補身 兩周後變末期腎病變險洗腎 醫生揭5種湯品最傷腎 勿煮多過半個鐘？

你以為喝湯是在養生，但其實對你的腎臟造成很大傷害！有醫生分享一宗案例指出，一名65歲陳先生因為跌倒受傷，所以家人每晚熬製湯品給他，以加速康復時間。但2星期後反而變成末期腎病變，更險些需終生洗腎保命。醫生指出，有5種常見的湯品對腎臟會造成傷害。

飲湯傷腎｜65歲男受傷飲湯補身 兩周後變末期腎病變險洗腎 腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，「喝湯」是深入日常的飲食文化，無論是寒流來襲的補湯、探病時送的大骨湯，還是火鍋最後的湯底，總有些人相信「營養都在湯裡」。然而從腎臟醫學角度看，湯的那些「精華」，可能正讓腎臟承受無聲的傷害。該名男子本身患有輕微高血壓。去年跌倒骨裂，太太每天熬煮大骨湯五、六小時至乳白色，早晚各一碗，希望「吃骨補骨」。兩周後，他小腿嚴重水腫、夜尿變少且泡沫久不散。某天深夜胸悶、呼吸困難，到急症室檢查後發現：血磷、血鉀危險升高，血鉛濃度異常，嚴重貧血，腎絲球過濾率(eGFR)從三個月前的60降至14，已達末期腎病變。

洪醫生強調，長時間熬煮的大骨湯，對腎功能已有退化跡象的長輩，磷與重金屬是腎臟黑星。其後醫生開藥治療再配合停掉大骨湯一個月後，患者的eGFR回升至35，雖避開洗腎，但腎功能已受重創。

飲湯傷腎｜為甚麼湯會傷腎？5種湯品最傷腎 腎臟如同人體的「高級淨水器」，過濾血液廢物並維持電解質平衡。然而，當食材長時間熬煮，細胞壁破裂，鉀、磷、嘌呤大量釋入湯中。健康人勉強可代謝，但慢性腎病患者或長期大量飲用者，這些物質在血液堆積，會導致高血壓、腎小管損傷甚至尿毒症。以下湯品排行榜是對腎臟傷害最大：

第五名：日式拉麵濃湯 一碗標準日式拉麵湯底，鈉含量可達3,500至5,000毫克(WHO建議成人每日低於2,400毫克)。高鈉導致水分滯留、血壓升高，長期使腎絲球動脈硬化。 第四名：酸辣湯與羹湯 勾芡使血糖快速飆升(糖尿病為台灣洗腎首要原因)；酸辣湯中常見的豆腐、筍片，濃縮湯汁中草酸極高，易形成草酸鈣結石，阻塞輸尿管造成不可逆腎損傷。 第三名：火鍋湯底 肉、海鮮、加工火鍋料、蔬菜滾煮超過30分鐘，湯中濃縮磷酸鹽、鉀離子與多種添加劑，這鍋水就變成「化學元素表」。若最後煮雜炊粥，等於一口氣吞下所有毒素。

第二名：長時間熬煮大骨湯 補不到鈣只補到鉛：哺乳動物90%以上鉛儲存於骨骼，長時間燉煮使鉛大量溶出。研究顯示大骨湯鉛含量可達純水數十倍，鉛具腎毒性，直接損傷腎小管。

磷離子超載：骨骼釋出磷酸鹽，對腎功能不全者引發高磷血症、血管鈣化、腎性骨病變，加速腎衰竭。 第一名：不明來源藥膳補湯 中藥材本質為植物，含極高濃度鉀離子。腎功能受損時鉀排不出去，引發高血鉀症，嚴重可致心臟驟停。許多來路不明的藥膳湯來自密醫或祖傳祕方，完全不符現代醫學實證，是傷腎最大黑星。

根據《The Lancet》指出，濃縮肉類提取物與超加工食品是腎病盛行率上升的關鍵。美國腎臟基金會(NKF)指出，飲食中「隱性磷」吸收率高於90%，大骨湯正是此類高生物利用率磷的來源。

飲湯傷腎｜護腎喝湯4大原則 洪醫生指出，護腎喝湯要記得以下4大原則： 選清湯，避濃湯：選清澈蔬菜湯，避開奶白色、勾芡或不明藥膳湯。 縮短熬煮時間：不超過30至40分鐘，減少磷與重金屬釋出。 吃料為主，少喝湯：營養在固體食材，湯淺嘗一兩口即可。 餐前喝，限分量：一小碗清湯增加飽足感，絕不用湯拌飯。

腎臟極度沉默，損傷50%可能毫無感覺。當你感到累、腫、尿泡沫多，常已至末期。那一碗熱湯或許承載關懷，但在舉起湯勺前，請想想你的腎臟。別讓愛心補品變成最後的負擔。