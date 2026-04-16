鼻竇炎｜鄭秀文自爆患鼻竇炎 一文睇清患病原因、症狀及治療方法

鄭秀文(Sammi)日前透露患上人生第一次的鼻竇炎，前後用了一個半月才康復，現在尚餘些咳嗽，不敢再輕視任何病徵。其實本身如有鼻結構異常，或嚴重鼻敏感但未有治療、真菌、病毒或細菌感染，都可能導致鼻竇炎，下文就為大家講講有關鼻竇炎的成因、症狀及治療方法。
鼻竇炎｜鼻竇炎是甚麼？
鼻竇位於頭顱中的空腔，一旦受到感染時就會充滿黏液，其由鼻腔排出，鼻竇表面的黏膜出現發炎或腫脹時，黏液會堵塞在鼻竇中，演變為鼻竇炎。
急性鼻竇炎：由感冒或病毒引起，病情一般只持續4周，並於7至10日內會自行好轉。如一年內發作超過4次，即為反覆急性鼻竇炎。
慢性鼻竇炎：鼻竇炎症狀持續12周或以上，一般症狀較輕但持續，主要與過敏、鼻息肉或哮喘相關。
鼻竇炎｜鼻竇炎的症狀
鼻塞及流鼻涕
臉部疼痛或出現壓迫感
頭痛
嗅覺減退或喪失
咳嗽或喉嚨不適
鼻竇炎｜鼻竇炎的成因
感冒或上呼吸道感染
細菌感染
鼻敏感
鼻腔結構異常
環境致敏原
免疫系統弱、哮喘或牙齒感染
鼻竇炎｜如何治療鼻竇炎？
急性鼻竇炎一般可以抗生素及抗充血劑控制感染；而慢性鼻竇炎則須靠手術處理，包括功能性內窺鏡鼻竇手術及鼻竇球囊擴張術，以清除腔裡的受感染組織或擴張鼻竇，讓鼻竇中的黏液恢復正常流通。