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健康
出版：2026-Apr-16 13:30
更新：2026-Apr-16 13:30

鼻竇炎｜鄭秀文自爆患鼻竇炎 一文睇清患病原因、症狀及治療方法

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鼻竇炎｜鄭秀文自爆患鼻竇炎 一文睇清患病原因、症狀及治療方法

鼻竇炎｜鄭秀文自爆患鼻竇炎 一文睇清患病原因、症狀及治療方法

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鄭秀文(Sammi)日前透露患上人生第一次的鼻竇炎，前後用了一個半月才康復，現在尚餘些咳嗽，不敢再輕視任何病徵。其實本身如有鼻結構異常，或嚴重鼻敏感但未有治療、真菌、病毒或細菌感染，都可能導致鼻竇炎，下文就為大家講講有關鼻竇炎的成因、症狀及治療方法。

鼻竇炎｜鼻竇炎是甚麼？

鼻竇位於頭顱中的空腔，一旦受到感染時就會充滿黏液，其由鼻腔排出，鼻竇表面的黏膜出現發炎或腫脹時，黏液會堵塞在鼻竇中，演變為鼻竇炎。

急性鼻竇炎：由感冒或病毒引起，病情一般只持續4周，並於710日內會自行好轉。如一年內發作超過4次，即為反覆急性鼻竇炎。

慢性鼻竇炎：鼻竇炎症狀持續12周或以上，一般症狀較輕但持續，主要與過敏、鼻息肉或哮喘相關。

鼻敏感可致鼻息肉，有何症狀？兩大治療方法。（am730製圖） 鼻敏感可致鼻息肉，鼻息肉症狀包括頭痛、鼻水倒流及鼻鼾等。（am730製圖） 鼻敏感可致鼻息肉，鼻息肉治療包括鼻噴劑。（am730製圖） 鼻敏感可致鼻息肉，鼻息肉治療包括手術。（am730製圖）

鼻竇炎｜鼻竇炎的症狀

  • 鼻塞及流鼻涕

  • 臉部疼痛或出現壓迫感

  • 頭痛

  • 嗅覺減退或喪失

  • 咳嗽或喉嚨不適

鼻竇炎｜鼻竇炎的成因

  • 感冒或上呼吸道感染

  • 細菌感染

  • 鼻敏感

  • 鼻腔結構異常

  • 環境致敏原

  • 免疫系統弱、哮喘或牙齒感染

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鄭秀文自爆患鼻竇炎睇專科醫生 透露仍有咳嗽病徵

鼻竇炎｜如何治療鼻竇炎？

急性鼻竇炎一般可以抗生素及抗充血劑控制感染；而慢性鼻竇炎則須靠手術處理，包括功能性內窺鏡鼻竇手術及鼻竇球囊擴張術，以清除腔裡的受感染組織或擴張鼻竇，讓鼻竇中的黏液恢復正常流通。

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