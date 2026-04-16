鼻竇炎｜鄭秀文自爆患鼻竇炎 一文睇清患病原因、症狀及治療方法

鼻竇炎｜鼻竇炎是甚麼？

鼻竇位於頭顱中的空腔，一旦受到感染時就會充滿黏液，其由鼻腔排出，鼻竇表面的黏膜出現發炎或腫脹時，黏液會堵塞在鼻竇中，演變為鼻竇炎。

急性鼻竇炎：由感冒或病毒引起，病情一般只持續4周，並於7至10日內會自行好轉。如一年內發作超過4次，即為反覆急性鼻竇炎。

慢性鼻竇炎：鼻竇炎症狀持續12周或以上，一般症狀較輕但持續，主要與過敏、鼻息肉或哮喘相關。