經常頭暈又單側手腳麻痺！醫生警告：頸動脈狹窄恐釀成中風

若出現頭暈、肢體麻木或短暫視力異常等警號，應立即尋求專業醫療評估，透過定期篩檢與規律作息，才能在風險發生前守護腦血管健康。

50歲林先生最近總覺得頭暈，左半邊手腳也有麻木感，求診後，驚覺可能藏有中風地雷。衛生福利部南投醫院神經內科鄭耕兆醫生提醒，這類看似輕微的日常不適可能是身體在發出求救訊號，若忽略臨床上的細微變化，很可能引發後續嚴重的缺血性中風。

內頸動脈狹窄險釀中風 超聲波檢查揪出隱形危機

針對林先生的狀況，鄭耕兆醫生初步安排電腦斷層檢查，雖然當下並未發現明顯的腦中風跡象，但憑藉臨床警覺，決定進一步執行頸動脈超聲波檢查。檢查結果證實，林先生的內頸動脈確實已有狹窄狀況，若不即時介入處置，腦部血流長期受阻將大幅提高中風機率。

頸動脈超聲波揪出血管狹窄 氣球擴張合併支架介入處置

在確認病灶後，院方隨即收治林先生住院觀察，並轉介至神經外科陳奕安醫生進行後續治療。經評估後，林先生接受了內頸動脈血管成形術，透過氣球擴張合併支架置放的手術方式。根據臨床觀察，此處置與改善腦部血流供應的機制相關，林先生在術後恢復狀況平穩，目前已順利出院。