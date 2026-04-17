痔瘡手術都用「超聲波」？醫生講解微創新趨勢 預防復發有1關鍵

痔瘡的成因包括肛門組織老化、久坐久站、長期便秘及生活作息不規律等，就連上廁所「無手機不歡」都會惹禍，從年長者到年輕族群皆可能受其困擾。臺大醫院大腸直腸外科洪基翔醫生指出，痔瘡所引發的症狀不同於癌症等嚴重疾病，治療考量重點在於對生活質素的要求。不少患者有意進一步治療，卻對術後疼痛感和恢復期感到擔憂，其實目前手術治療已逐步朝微創方向發展，醫生也能制訂更貼近患者需求的治療方案。

痔瘡成因 1 關鍵 年長與年輕族群大不同 洪基翔醫生說明，痔瘡其實本來就存在於肛門內，負責在括約肌收縮時填補空隙，協助維持排便控制功能。當結締組織隨年齡退化，原本固定於肛門內的結構逐漸鬆弛、向外滑脫，便可能出現疼痛、腫脹與出血等症狀。 年輕族群的痔瘡問題則多與生活形態有關，例如長期便秘導致排便過度用力，或如廁時間過長，使肛門結締組織反覆受到拉扯而受損。久坐、久站族群如職業司機、辦公室族與教師等，也屬高風險族群；孕婦則因腹內壓上升影響靜脈回流，亦容易誘發痔瘡。

「痔瘡自救法」誰適用？醫籲「手動推回」要注意這些 洪基翔醫生表示，痔瘡依脫垂程度可分為四級，其中第一級為無脫垂狀況，第二級為排便時脫出但可自行縮回。網路上常見的溫水坐浴、提肛運動等「痔瘡自救法」，以及部分藥物治療選項，目的皆是促進局部血液循環、增加靜脈回流，以減輕此階段的腫脹不適。 脫垂組織若能手動推回即為第三級痔瘡，反之為第四級。洪基翔醫生指出，臨床患者反映無法推回，部分是由於未順著肛門出口方向，且用力方式不當；急性腫脹期若強行推回，可能造成破皮或潰瘍，反倒加重病情。若腫脹部位包含在肛門周圍的外痔，則無法靠手動推回改善。

患者最在意的術後疼痛感從哪來？醫生來解答 若痔瘡病況持續進展、症狀已影響生活，醫生通常會建議患者考慮手術治療。洪基翔醫生說明，過去透過手術切除多餘的皮膚跟黏膜組織，並進行縫合，在術後恢復階段，肛門放鬆與收縮時都可能牽扯到傷口；若傷口涉及括約肌和周圍的正常組織，臨床觀察疼痛感也相對更明顯。

何謂「都普勒超聲波痔瘡復位手術」？醫解釋 2 階段步驟 隨著醫療進步，手術逐漸朝微創方向發展，其中「都普勒超聲波導引痔瘡動脈結紮併肛門黏膜修復手術」也成為近年臨床常見的治療方式之一。洪基翔醫生說明，手術分為「痔瘡動脈結紮」和「痔瘡組織復位」兩部分。醫生先透過都普勒超聲波定位供應痔瘡的動脈血管，確認手術範圍後再進行結紮，目標為減少血流、使痔瘡萎縮。 若有脫垂狀況，醫生會進一步將脫垂的組織縫合、固定回原位。由於施作部位在缺乏痛覺神經的肛門深處，且不需切除組織、無開放式傷口，臨床觀察顯示，部分患者的術後疼痛感和恢復情形有所差異。

痔瘡病況多元 醫病共同商討治療方案 洪基翔醫生分享，近期有一位60多歲患者本身為企業經營者，術後評估身體恢復狀況穩定，短期內即安排出國出差。也有高齡患者近期因內痔復發就醫，但早年的傳統切除手術留下疤痕，使肛門出現輕微狹窄，與醫生討論後也選擇採用上述復位手術，術後患者表示整體疼痛感受與過往經驗不同，明顯改善。 不過，若患者合併嚴重外痔，仍需進行手術切除，術後疼痛感也相對提高。另有部分患者因早期手術切除過多組織導致肛門嚴重狹窄，可能需考慮先進行肛門整形手術。醫病雙方將依痔瘡嚴重程度、身體狀況及對疼痛的接受度等因素，綜合評估合適的治療方案。

醫：肛門出血也可能是癌 應及早就醫 洪基翔醫生指出，預防痔瘡復發關鍵在於生活習慣，尤其現代人愛在馬桶上滑手機，肛門組織長時間受壓迫將影響血液循環，痔瘡復發風險便可能增加。此外，肛門出血或不適並不一定就是痔瘡，也可能是低位直腸癌或肛門癌等疾病的徵兆。及早就醫檢查的另一重要目的，正是排除潛在的嚴重疾病，避免延誤治療時機。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】