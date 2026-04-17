莫名跌倒不只是老化 醫提醒「非典型」柏金遜早期辨識關鍵

不少長者當有動作變慢、走路不穩或容易跌倒等情形，常以為只是身體退化的一部分。不過台灣衛生福利部桃園醫院神經內科醫生邱詡懷指出，這類變化有時可能與神經退化性疾病有關，若延誤就醫，可能影響後續治療安排與生活功能維持，當跌倒頻率增加或動作明顯改變，且相關情況持續數周，甚至超過1個月時，就應提高警覺並及早尋求就醫評估。

非典型柏金遜症未必手震 跌倒與眼球運動異常是警號

柏金遜症常見於50歲以上中老年族群，邱詡懷醫生受訪時提到，典型柏金遜症的症狀包括手震、動作變慢與肢體僵硬，但部分患者表現並不典型，其中以「進行性核上性麻痺(PSP)」等非典型柏金遜症候群患者為例，這類患者早期通常較少出現手震，反而多以步態不穩、反覆跌倒、吞嚥功能改變，及眼球運動異常，特別是向下注視困難為主要表現。

反覆跌倒誤當老化 就醫後才發現神經退化疾病

邱詡懷醫生也分享，桃園一名長期獨居的年約70歲男性，近半年來多次跌倒，甚至曾因頭部外傷送至急診縫合，但多被認為與體力與神經系統退化有關，才導致平衡感不佳而屢傳意外。這名男子一直到症狀持續惡化，轉介至神經內科進一步評估，才發現他已有動作僵硬、步態異常，並合併眼球運動受限等情形，經醫療團隊綜合判斷後，懷疑為柏金遜症相關疾病中的非典型類型。