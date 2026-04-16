鬧鐘｜研究：六成iphone令人起床現不適 用錯鬧鐘壓力血壓會急升

都市人每天早上聽到鬧鐘聲時一定會感到煩躁嗎？原來不是！最近有研究發現，iphone中六成、Samsung約26%的電話鬧鐘會令人早上過得不適，可能對神經系統造成負擔，令人在早上更難起床！原來有起床氣並不是我的問題，睡過頭、早上無精打采等都是鬧鐘的問題啊，親愛的老細！

鬧鐘｜預設鬧鐘或影響神經系統

Startle一項研究就分析了逾140種電話鬧鐘，發現60%的iPhone預設鬧鐘聲可能對神經系統造成負擔，令人早上更難起床；而Samsung電話中也有約26%的鈴聲不適合當用作起床的鬧鐘。心理學家兼睡眠專家Ritz Birah解釋，睡眠慣性會令人在早上較昏沉及混亂，但也取決於睡眠質素、甦醒時的睡眠階段及如何被喚醒等。

鬧鐘｜鬧鐘忌刺耳、急促或高頻

如果喚醒的聲音刺耳、急促或高頻，會打斷大腦原本由睡眠變得清醒的過程，會導致心率、血壓與壓力荷爾蒙上升，令人壓力大增，出現昏沉、易怒及注意力不足等問題，更可能影響之後的睡眠質素。