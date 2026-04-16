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健康
出版：2026-Apr-16 15:30
更新：2026-Apr-16 15:30

鬧鐘｜研究：六成iphone令人起床現不適 用錯鬧鐘壓力血壓會急升

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鬧鐘｜研究：六成iphone令人起床現不適 用錯鬧鐘壓力血壓會急升

鬧鐘｜研究：六成iphone令人起床現不適 用錯鬧鐘壓力血壓會急升

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都市人每天早上聽到鬧鐘聲時一定會感到煩躁嗎？原來不是！最近有研究發現，iphone中六成、Samsung26%的電話鬧鐘會令人早上過得不適，可能對神經系統造成負擔，令人在早上更難起床！原來有起床氣並不是我的問題，睡過頭、早上無精打采等都是鬧鐘的問題啊，親愛的老細！

鬧鐘｜預設鬧鐘或影響神經系統

Startle一項研究就分析了逾140種電話鬧鐘，發現60%iPhone預設鬧鐘聲可能對神經系統造成負擔，令人早上更難起床；而Samsung電話中也有約26%的鈴聲不適合當用作起床的鬧鐘。心理學家兼睡眠專家Ritz Birah解釋，睡眠慣性會令人在早上較昏沉及混亂，但也取決於睡眠質素、甦醒時的睡眠階段及如何被喚醒等。

鬧鐘｜鬧鐘忌刺耳、急促或高頻

如果喚醒的聲音刺耳、急促或高頻，會打斷大腦原本由睡眠變得清醒的過程，會導致心率、血壓與壓力荷爾蒙上升，令人壓力大增，出現昏沉、易怒及注意力不足等問題，更可能影響之後的睡眠質素。

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鬧鐘｜如何令早上更精神？

選擇鬧鐘時，應盡量選擇有旋律與節奏的音樂，主頻約在500赫茲或接近C5音域，節奏也應維持在每分鐘100120拍之間。

除了選擇鬧鐘有學問外，也可建立良好的早上習慣，包括在鬧房響起後進行規律的行為，如醒來後打開窗簾、飲水或慢慢調整呼吸，都可以令大腦更清醒。

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